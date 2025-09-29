"Динамо" - "Кристал Пэлас": где и когда бесплатно смотреть матч Лиги конференций

Киевский клуб стартует в основном раунде 3-го по силе еврокубка

В четверг, 2 октября, чемпионы Украины стартуют в основном этапе Лиги Конференций УЕФА сезона 2025/26. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча первого тура ЛК "Динамо" — "Кристал Пэлас".

Что нужно знать

"Динамо" принимает "Кристал Пэлас" в Польше.

Эксклюзивным транслятором Лиги конференций в Украине является Megogo.

Бесплатной официальной трансляции матча "Динамо" — "Кристал Пэлас" не будет.

В прямом эфире в Украине игру "Динамо" — "Кристал Пэлас" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Посмотреть поединок смогут обладатели подписок "Спорт", "Максимальная" и Megopack N+S. Стоимость от 79 грн за первые 7 дней. Игра состоится в Люблине (Польша) на одноименном стадионе. Начало встречи в 19:45 по киевскому времени. Официальной бесплатной трансляции матча не будет.

Напомним, "Динамо" в сезоне 2025/26 по итогам отборочного еврокубкового турнира попало в основной этап Лиги конференций. Накануне чемпионы Украины узнали имена соперников в третьем по силе еврокубке.

В чемпионате Украины киевляне находятся на второй позиции. В Кубке Украины Бело-синие вышли в 1/8 финала, минимально обыграв "Александрию" (2:1), а за место в четвертьфинале сыграют против "Шахтера".