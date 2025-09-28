Шовковський публічно принизив футболіста "Динамо" (відео)

На сьогодні Моргун, Тіаре, Бленуце сильніший за Нещерета, Ярмоленка, Михавка? Якщо Ярмоленка поставити у ворота, то ймовірно, так, Бленуце краще за нього виглядатиме в нападі, це точно.

Чи задоволені ви результатом? Забити три м’ячі, в принципі, достатньо для перемоги. Ми ще мали можливості забити. У першому пропущеному м’ячі, на мою думку, помилка арбітра. Не знаю, що він там дивився, коли Піхальонок був на м’ячі, мав грати, його збивають, і починається атака, з якою нам забивають гол. Хоча Біловар міг вибивати м’яч.

Другий гол – це позиційна помилка Караваєва, яка призвела до того, що він необачно розібрав ситуацію, пішов між двох гравців, хоча міг і повинен залишатися, зустрічати гравця, дати можливість прийняти м’яч, а не викидатися і залишатися поза грою.

Третій гол – позиційна помилка воротаря.