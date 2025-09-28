Шовковський публічно принизив футболіста "Динамо" (відео)
У мережі розкритикували тренера "Динамо"
Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський назвав причини невдачі киян у Львові. Напередодні столичний клуб втретє поспіль в Українській прем’єр-лізі (УПЛ) зіграв унічию, не зумівши обіграти "Карпати" (3:3).
Що варто знати
- "Динамо" не може виграти в УПЛ протягом 3 матчів поспіль.
- Олександр Шовковський публічно розкритикував своїх гравців після гри з "Карпатами", особливо дісталося новачкові Владіславу Бленуце.
- У мережі розкритикували Шовковського за "хамство" на пресконференції після поєдинку
Відповідний коментар Шовковського наводить пресслужба київського клубу на своєму офіційному сайті. За словами тренера, на цей час Бленуце виглядатиме сильніше за Андрія Ярмоленка в нападі, лише якщо українця поставити у ворота. Крім того, у пропущених голах наставник Біло-синіх звинуватив арбітра, Олександра Караваєва та кіпера Валентина Моргуна.
На сьогодні Моргун, Тіаре, Бленуце сильніший за Нещерета, Ярмоленка, Михавка? Якщо Ярмоленка поставити у ворота, то ймовірно, так, Бленуце краще за нього виглядатиме в нападі, це точно.
Чи задоволені ви результатом? Забити три м’ячі, в принципі, достатньо для перемоги. Ми ще мали можливості забити. У першому пропущеному м’ячі, на мою думку, помилка арбітра. Не знаю, що він там дивився, коли Піхальонок був на м’ячі, мав грати, його збивають, і починається атака, з якою нам забивають гол. Хоча Біловар міг вибивати м’яч.
Другий гол – це позиційна помилка Караваєва, яка призвела до того, що він необачно розібрав ситуацію, пішов між двох гравців, хоча міг і повинен залишатися, зустрічати гравця, дати можливість прийняти м’яч, а не викидатися і залишатися поза грою.
Третій гол – позиційна помилка воротаря.
У мережі наголосили, що Шовковський принизив Бленуце. Користувачі також розкритикували Шовковського через останні результати команди.
Бленуце вийшов у старті "Динамо" та відіграв із "Карпатами" 77 хвилин. До слова, Ярмоленко залишився у запасі.
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. У чемпіонаті України кияни перебувають на першій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".