Суркіс нарвався на гнів уболівальників, порівнявши "Динамо" з "Реалом"
Біло-сині не можуть перемогти вже у 3 матчах поспіль
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував останні результати Біло-Синіх. Напередодні столичний клуб утретє поспіль зіграв унічию, не зумівши обіграти "Карпати" у Львові.
Що варто знати
- "Динамо" не може виграти в УПЛ протягом 3 матчів поспіль
- Ігор Суркіс вважає, що у "Динамо" немає кризи й на прикладі "Реала" показує, що всі іноді зазнають невдачі
- У мережі розкритикували заяву президента "Динамо"
Відповідний коментар Суркіса наводить blik.ua. За його словами, "Динамо" не перебуває у кризі, адже має 39-матчеву серію без поразок на внутрішній арені. При цьому президент Біло-Синіх відзначив нещодавню поразку "Реала" (2:5 від "Атлетико"), показавши, що навіть великі команди мають погані дні.
Знаєте, коли така команда, як "Реал", пропускає п’ять голів, їм, напевно, куди прикріше має бути, ніж нам зіграти 3:3 [з "Карпатами"]. Я вже багато років на чолі клубу і маю спокійно до такого [до безвиграшних серій] ставитися, хоча я переживаю за результати "Динамо" не менше, ніж уболівальники. За нічиєю слідом йдуть перемоги.
Про яку кризу ви кажете? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюся, ця безвиграшна серія перерветься.
Ці слова Суркіса розкритикували в мережі. Користувачі зазначили, що кияни хочуть стабільності, однак уболівальники очікують від команди прогресу.
Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. У чемпіонаті України кияни на першій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".