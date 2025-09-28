Суркіс нарвався на гнів уболівальників, порівнявши "Динамо" з "Реалом"

Знаєте, коли така команда, як "Реал", пропускає п’ять голів, їм, напевно, куди прикріше має бути, ніж нам зіграти 3:3 [з "Карпатами"]. Я вже багато років на чолі клубу і маю спокійно до такого [до безвиграшних серій] ставитися, хоча я переживаю за результати "Динамо" не менше, ніж уболівальники. За нічиєю слідом йдуть перемоги.

Про яку кризу ви кажете? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюся, ця безвиграшна серія перерветься.