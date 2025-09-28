Рус

Суркіс нарвався на гнів уболівальників, порівнявши "Динамо" з "Реалом"

Михайло Корнілов
Ігор Суркіс висловився про останні матчі "Динамо" Новина оновлена 28 вересня 2025, 14:20
Ігор Суркіс висловився про останні матчі "Динамо". Фото ФК Динамо (Киев), facebook.com/fcdynamoua

Біло-сині не можуть перемогти вже у 3 матчах поспіль

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував останні результати Біло-Синіх. Напередодні столичний клуб утретє поспіль зіграв унічию, не зумівши обіграти "Карпати" у Львові.

Що варто знати

  • "Динамо" не може виграти в УПЛ протягом 3 матчів поспіль
  • Ігор Суркіс вважає, що у "Динамо" немає кризи й на прикладі "Реала" показує, що всі іноді зазнають невдачі
  • У мережі розкритикували заяву президента "Динамо"

Відповідний коментар Суркіса наводить blik.ua. За його словами, "Динамо" не перебуває у кризі, адже має 39-матчеву серію без поразок на внутрішній арені. При цьому президент Біло-Синіх відзначив нещодавню поразку "Реала" (2:5 від "Атлетико"), показавши, що навіть великі команди мають погані дні.

Знаєте, коли така команда, як "Реал", пропускає п’ять голів, їм, напевно, куди прикріше має бути, ніж нам зіграти 3:3 [з "Карпатами"]. Я вже багато років на чолі клубу і маю спокійно до такого [до безвиграшних серій] ставитися, хоча я переживаю за результати "Динамо" не менше, ніж уболівальники. За нічиєю слідом йдуть перемоги.

Про яку кризу ви кажете? Команда 39 матчів у чемпіонаті не програє. Сподіваюся, ця безвиграшна серія перерветься.

Ігор Суркіс

Ці слова Суркіса розкритикували в мережі. Користувачі зазначили, що кияни хочуть стабільності, однак уболівальники очікують від команди прогресу.

Відеоогляд матчу "Карпати" — "Динамо"
Відеоогляд матчу "Атлетіко" — "Реал"

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. У чемпіонаті України кияни на першій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".

#Футбол #Ігор Суркіс #ФК Карпати #ФК Реал #ФК Динамо Київ #УПЛ