У конфлікті Шовковського та Ярмоленка стався новий поворот (відео)

Футболіст нібито поскаржився на тренера президенту "Динамо"

Вінгер "Динамо" Київ та збірної України Андрій Ярмоленко незадоволений публічним випадом з боку головного тренера Біло-синіх Олександра Шовковського. Напередодні наставник столичного клубу заявив, що гравець залишив розташування команди й це дивно, хоча хавбек повідомив і тренера, і менеджмент клубу.

Що потрібно знати

"Динамо" зіграло внічию з "Металістом 1925" (1:1) в УПЛ

У заявці Біло-синіх був відсутній Ярмоленко

Шовковський після гри заявив, що Андрій залишив розташування команди через неназвані проблеми

Журналіст розповів деталі конфлікту між тренером і гравцем

Про це повідомив журналіст та блогер Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі. За його словами, Ярмоленко поговорив із президентом клубу Ігорем Суркісом на цю тему.

Ярмоленко повернувся до табору "Динамо" і тренується під керівництвом Шовковського. Вже два дні як "Динамо" повернулося після цих вихідних. Тому такий, скажімо, свіжий інсайд. Ярмоленко дуже здивований позицією Шовковського, який вийшов на публіку і заявив про Ярмоленка, що відпросився. І це виглядає дивно, як сказав Шовковський. Ось слово "дивно" здивувало самого Ярмоленка, бо він узгодив із Суркісом, він узгодив із самим Шовковським. Я не знаю, чи він озвучував причину, чи ні, але сказав сімейні обставини. Може, вправі людина не озвучувати, що саме в сім’ї там трапилося. І коли Шовковський каже: "Окей", відпускає, а потім у пресі каже: "дивно". Тому я знаю, що і Суркіс після цього ще раз говорив нібито з Ярмоленком щодо цієї ситуації. Ярмоленко висловив таке невдоволення, що це Шовковський у пресі додав ще більше напруження у їхніх стосунках. Ігор Бурбас

Про конфлікт Ярмоленка із Шовковським уперше повідомив саме Бурбас. За його словами, після невдачі у єврокубках тренер вигнав футболіста з тренування. Пізніше Ігор припустив, що Андрій перестав потрапляти до основного складу саме через розбіжності з менеджером.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку. Кияни встигли стартувати в ЛК поразкою від "Крістал Пелас" (0:2). 23 жовтня столичний клуб зіграє із турецьким "Самсунспором".

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".