У селі під Вінницею "передбачили" народження зіркового футболіста. Деталі курйозу

В українському селі заявили, що їхню вулицю названо на честь відомого футболіста, а не радянського маршала

Декомунізація в Україні йде повним ходом. Проте в одному українському селі пішли на хитрість, щоби не перейменовувати вулицю, названу на честь маршала Радянського Союзу.

Що потрібно знати

У селі Почапинці відмовилися перейменовувати вулицю Маліновського

Там повідомили, що вулицю названо на честь футболіста Руслана Маліновського, а не маршала СРСР Родіона Малиновського

Маліновський забив два голи у ворота Ісландії

Про це повідомляє telegram-паблік "Деколонізація.Україна". Там розповіли про курйозний випадок у селі Почапинці (Вінницька область). Там відмовилися перейменовувати вулицю Маліновського, адже її нібито названо на честь футболіста збірної України Руслана Маліновського, а не маршала СРСР Родіона Малиновського.

Це потрапить до колекції головних перлів! Жмеринська громада Вінницької області відповіла, що вулиця Маліновського названа не на честь радянського маршала, а на честь футболіста Руслана Маліновського. І це офіційна відповідь на наше звернення. "Деколонізація.Україна"

Почапинці на карті України

Довідка:

Родіон Малиновський – радянський воєначальник та державний діяч українського походження. Полководець Другої світової війни, Міністр оборони СРСР (1957-1967), маршал Радянського Союзу (1944), двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1958) та член ЦК КПРС (1956-1967).

Руслан Маліновський — український футболіст, атакувальний півзахисник ФК "Дженоа" (Італія) та збірної України.

Повний відеоогляд матчу Ісландія — Україна.

Нагадаємо, Маліновський став героєм матчу відбору ЧС-2026 проти Ісландії (3:5). Український хавбек після довгої перерви повернувся до національної команди та оформив дубль.