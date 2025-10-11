Рус

У селі під Вінницею "передбачили" народження зіркового футболіста. Деталі курйозу

Михайло Корнілов
Руслан Маліновський та Родіон Малиновський Новина оновлена 11 жовтня 2025, 15:42
Руслан Маліновський та Родіон Малиновський. Фото Getty Images

В українському селі заявили, що їхню вулицю названо на честь відомого футболіста, а не радянського маршала

Декомунізація в Україні йде повним ходом. Проте в одному українському селі пішли на хитрість, щоби не перейменовувати вулицю, названу на честь маршала Радянського Союзу.

Що потрібно знати

  • У селі Почапинці відмовилися перейменовувати вулицю Маліновського
  • Там повідомили, що вулицю названо на честь футболіста Руслана Маліновського, а не маршала СРСР Родіона Малиновського
  • Маліновський забив два голи у ворота Ісландії

Про це повідомляє telegram-паблік "Деколонізація.Україна". Там розповіли про курйозний випадок у селі Почапинці (Вінницька область). Там відмовилися перейменовувати вулицю Маліновського, адже її нібито названо на честь футболіста збірної України Руслана Маліновського, а не маршала СРСР Родіона Малиновського.

Це потрапить до колекції головних перлів!

Жмеринська громада Вінницької області відповіла, що вулиця Маліновського названа не на честь радянського маршала, а на честь футболіста Руслана Маліновського.

І це офіційна відповідь на наше звернення.

"Деколонізація.Україна"

Почапинці на карті України

Довідка:

  • Родіон Малиновський – радянський воєначальник та державний діяч українського походження. Полководець Другої світової війни, Міністр оборони СРСР (1957-1967), маршал Радянського Союзу (1944), двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1958) та член ЦК КПРС (1956-1967).
  • Руслан Маліновський — український футболіст, атакувальний півзахисник ФК "Дженоа" (Італія) та збірної України.
Повний відеоогляд матчу Ісландія — Україна.

Нагадаємо, Маліновський став героєм матчу відбору ЧС-2026 проти Ісландії (3:5). Український хавбек після довгої перерви повернувся до національної команди та оформив дубль.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ФК Дженоа #Руслан Маліновський