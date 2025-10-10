Збірна України вирвала перемогу в Ісландії у матчі з 8 голами (відео)

Синьо-жовті везуть 3 очки з Ісландії

У п’ятницю, 10 жовтня, збірна України зіграла свій третій матч у відборі на чемпіонат світу з футболу-2026. Синьо-жовтим протистояла команда Ісландії.

Що потрібно знати

Збірна України зіграла у гостях з Ісландією

У першому таймі українці забили 3 голи, пропустивши лише 1 раз

У другому таймі ісландці зрівняли рахунок у грі, але Синьо-жовті вирвали перемогу

Зустріч, що проходила на стадіоні "Лейгардальсведлюр" у Рейк’явіку (Ісландія), завершилася з рахунком 3:5 на користь України. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди не показували якихось високих швидкостей, однак у першому таймі глядачі побачили одразу 4 голи. Рахунок відкрили українці. На 14-й хвилині Віталій Миколенко пройшов двох суперників на лівому фланзі та виконав простріл у штрафний майданчик, а Руслан Маліновський ударом з наскоку вразив ворота господарів. Через 19 хвилин ісландці відігралися. Мікаель-Егіль Еллертссон увірвався в чужий штрафний майданчик і ударом з гострого кута змусив помилитися Анатолія Трубіна. На 45-й хвилині оборона господарів здригнулася — у метушні Олексій Гуцуляк з близької дистанції покарав ісландців за помилку в обороні, а у компенсований час Маліновський феноменальним дальнім ударом із правої оформив дубль.

На початку другого тайму ісландці скоротили відставання у рахунку. Після подачі з правого флангу Альберт Гвюдмюндссон головою у падінні переправив м’яч у кут воріт. Ще за 16 хвилин Альберт оформив дубль, скориставшись непереконливою грою українців у захисті. Проте останнє слово у грі було за українцями. Іван Калюжний та Олег Очеретько забили по голу під завісу зустрічі.

Ісландія – Україна – 3:5

Голи: Еллертсон (35), Гвюндмюнссон (59, 75) – Маліновський (14, 45+5), Гуцуляк (45), Калюжний (85), Очеретько (88)

Попередження: Гудьонсен (41) – Матвієнко (65), Конопля (68), Миколенко (83)

Ісландія: Оулафсон, Пальсон, Інгасон, Гретарсон, Еллертсон, Гвюндмюнссон, Йоуханнессон, Харальдсон, Магнусон (Тоумассон, 69), Тортстейнсон (Хлінссон, 69), Гудьонсен

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Гуцуляк, Маліновський, Калюжний, Шапаренко (Очеретько, 70), Судаков (Волошин, 39), Ванат (Довбик, 70)

Статистика мачта Исландия - Украина

Повний відеоогляд матчу Ісландія — Україна буде доступний тут пізніше.

Турнірне становище команд у групі B відбору на ЧС-2026

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). З квартету безпосередньо на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.