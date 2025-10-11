Ребров у збірній України повторив фіаско Шовковського (відео)
Тренер не став відразу ж міняти футболіста, через що суперник отримав гольовий момент
Футбольний коментатор Віктор Вацко розкритикував тренерський штаб збірної України за несвоєчасну заміну травмованого Георгія Судакова у матчі відбору на ЧС-2026 проти Ісландії. Напередодні подібна помилка коштувала "Динамо" пропущеного голу у Лізі конференцій.
Що потрібно знати
- Збірна України обіграла в гостях Ісландію (3:5)
- Українці після травми Судакова кілька хвилин грали у меншості, тренерський штаб не став одразу змінювати гравця
- Ісландці ледь не забили гол, граючи у більшості
- Подібна ситуація сталася у матчі "Динамо" — "Крістал Пелас" (0:2) у Лізі конференцій, але тоді англійці забили гол
Відповідний коментар Вацко розмістив на своєму каналі YouTube Вацко Live. За словами коментатора, сталося "фіаско".
Після пропущеного голу було ще одне фіаско. Дякувати Богу, цього разу не тотальне. У нас із замінами через травми футболістів "пороблено". Я не можу цього пояснити. Спочатку "Динамо" Київ дивує. А зараз травма Судакова.
Він пішов із поля, але заміна не була готова. Україна грала дві хвилини у меншості у ключовому матчі, бо не розібралися із заміною, щось не узгодили між собою.
Ісландія створила гольовий момент, і нам просто неймовірно пощастило, що м’яч не дійшов до дев’ятого номера ісландців. Із зони, за яку повинен був відповідати Судаков.
Зазначимо, Судаков у першому таймі травмував руку. Пізніше футболіст заявив у сторіс Instagram, що залишає розташування збірної України й не зіграє з Азербайджаном (13 жовтня).
Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.
У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). З квартету напряму на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.