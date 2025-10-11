Ребров у збірній України повторив фіаско Шовковського (відео)

Після пропущеного голу було ще одне фіаско. Дякувати Богу, цього разу не тотальне. У нас із замінами через травми футболістів "пороблено". Я не можу цього пояснити. Спочатку "Динамо" Київ дивує. А зараз травма Судакова.

Він пішов із поля, але заміна не була готова. Україна грала дві хвилини у меншості у ключовому матчі, бо не розібралися із заміною, щось не узгодили між собою.

Ісландія створила гольовий момент, і нам просто неймовірно пощастило, що м’яч не дійшов до дев’ятого номера ісландців. Із зони, за яку повинен був відповідати Судаков.