Україна — Азербайджан: онлайн-трансляція матчу

Синьо-жовті продовжують боротьбу за попадання на Мундіаль

У понеділок, 13 жовтня, національна команда України зіграє проти Азербайджану у кваліфікації на чемпіонат світу з футболу-2026. На цей момент Синьо-жовті посідають 2-ге місце у групі.

Що потрібно знати

Збірна України проведе "домашній" матч проти Азербайджану

Синьо-жовті борються за друге місце в групі, Азербайджан — аутсайдер квартету

Гру розсудить бригада арбітрів з Австрії на чолі з Себастьяном Гісхамером

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Азербайджан. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Де дивитись матч Україна — Азербайджан

Безкоштовно в Україні поєдинок нашої команди проти Азербайджану покаже телеканал "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 та кабельних мережах. ОТТ-платформа Megogo також транслюватиме матч, проте на платній основі. Гру на сервісі можна переглянути за підписками: "Оптимальна", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S". Вартість перегляду від 161 грн за місяць.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Азербайджан

На думку букмекерів, українці є беззаперечними фаворитами зустрічі, попри втрату очок у Баку. Фахівці оцінили ймовірність успіху Синьо-жовтих у 78% проти 7% — за Азербайджан. Найімовірнішим результатом зустрічі називається перемога України з рахунком 2:0 (коефіцієнт 6,40).

Нагадаємо, збірна України у 2025 році розпочала з невдачі у Лізі націй, де у 2-матчевому протистоянні поступилася Бельгії за право виступати у Дивізіоні А. Через провал у дивізіоні B Ліги націй Синьо-жовті втратили можливість виходу на ЧС-2026 через цей турнір.

Турнірне становище команд у групі D відбору на ЧС-2026

У першій грі відбору на ЧС-2026 футбольна Дружина програла Франції (0:2), після чого зіграла внічию з Азербайджаном (1:1). У 3-му турі українці обіграли на виїзді Ісландію (3:5). З квартету безпосередньо на ЧС кваліфікується лише переможець групи. Друге місце дасть можливість взяти участь у плей-оф відбору.