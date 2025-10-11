"Злочинна недбалість і кумівство": у збірній України прогриміли відразу кілька скандалів (відео)

Юнацька команда провалилася на чемпіонаті світу з футболу

Юнацька збірна України з футболу U-20 (до 20 років) не зуміла пройти перший раунд плей-оф на чемпіонаті світу-2025, програвши Іспанії. Менеджмент команди припустився безглуздої помилки, через що лідер Синьо-жовтих Геннадій Синчук пропустив ключову гру.

Журналіст та блогер Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі назвав цю ситуацію "злочинною недбалістю". Синчук не зіграв проти Іспанії, отримавши додаткову дискваліфікацію за порушення регламенту. Правий вінгер пропускав гру з Парагваєм у 3-му турі групового етапу за перебір жовтих карток, проте вийшов на поле, щоб "розім’ятися". Зрештою футболісту продовжили дискваліфікацію на гру з іспанцями. В УАФ йде службове розслідування.

Найлегше там на гравця зіпхнути. А так виходить важливий матч із найсильнішим суперником, який міг лише попасти на стадії 1/8 фіналу. І ми граємо без свого лідера. І виходить страшний непрофесіоналізм. А точніше, я цей термін визначив би як злочинну недбалість. Саме це сталося на чемпіонаті світу. За цю недбалість хтось повинен відповідати. Ігор Бурбас

Крім того, Бурбас торкнувся теми присутності правого вінгера Крістіана Шевченка, сина голови УАФ Андрія Шевченка, у складі збірної України U-20. За словами блогера, не зрозуміло, чому Шеву-молодшого викликали до збірної України U-20, адже немає даних про його результативні дії на клубному рівні цього сезону. Журналіст припустив, що Крістіана викликали до збірної по блату.

Я не здивований, чесно кажучи, якщо такою ціною Андрій Шевченко хоче просувати свого сина і будувати йому кар’єру, навіть його майбутнє, навіть попри інтереси збірної. Бог їм суддя, чесно кажучи. Нехай доводить, що він грає не по блату. Може якась буде пресконференція і ми спитаємо хоча б статистику, чи він грає там, чи він забиває, віддає хоч. Покажіть нам, може у вас є якісь там вайскаути закриті. Тому що дані в Інтернеті просто вони не є публічними. Вони за рахунок чого його викликають? Ігор Бурбас

