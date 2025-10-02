"Динамо" невдало стартувало в Лізі конференцій: Шовковський припустився тренерського ляпу (відео)

Біло-сині невдало стартували у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 2 жовтня, "Динамо" зіграло домашній поєдинок 1-го туру основного етапу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти англійського "Крістал Пелас". Гра проходила у польському Любліні.

Що потрібно знати

"Динамо" приймало "Крістал Пелас" у Польщі

Англійський клуб забив по голу у кожному з таймів

"Крістал Пелас" з 76-ї хвилини грав у меншості

Зустріч, що проходила на стадіоні "Люблін", завершилася з рахунком 0:2 на користь англійців. Про це повідомляє "Телеграф".

Київський клуб непогано виглядав в обороні до першого голу, проте в атаці Біло-Сині нічого не змогли показати. На 31-й хвилині Даніель Муньос переграв на "другому поверсі" Тимчика і вколотив м’яч у ворота господарів. Все б нічого, але на позиції Тимчика мав грати Тарас Михавко, проте за 5 хвилин до гола він отримав болісний удар по голові. Тренерський штаб "Динамо" не правильно оцінив ситуацію і дозволив футболісту продовжити гру, проте гравець усвідомив, що не може зробити цього і попросив заміну. У результаті Біло-Сині в момент взяття воріт грали вдесятьох без одного з захисників, хоча запросто могли зробити заміну відразу після зіткнення.

На початку другого тайму тиск гостей спричинив другий гол. На 58-й хвилині Едді Нкетіа вдало замкнув простріл із лівого флангу, випередивши центрбека "Динамо". З 76-ї хвилини "динамівці" грали у більшості після видалення Соси.

"Динамо" Київ – "Крістал Пелес" – 0:2

Голи: Муньйос , 31, Нкетіа, 58

Попередження: Тіаре, 33 – Хьюз, 38, Соса, 74

Червона картка: Соса, 76 (друге попередження)

"Динамо" Київ: Нещерет – Михавко (Волошин, 33), Тіаре, Біловар, Тимчик (Караваєв, 81) – Бражко – Дубінчак, Шапаренко (Бленуце, 81), Яцик (Піхальонок, 67), Ярмоленко (Огундана, 67) – Герреро.

"Крістал Пелес" : Хендерсон – Геї, Лакруа, Річардс – Соса, Хьюз (Лерма,52) , Вортон, Муньйос (Кардінес, 88) – Піно (Сарр, 69), Матета (Нкетіа, 46), Камада (Девенні, 69).

Статистика матчу "Динамо" - "Крістал Пелас"

Повний відеоогляд матчу "Динамо" — "Крістал Пелас" буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, "Динамо" у сезоні 2025/26 за підсумками відбіркового єврокубкового турніру потрапило до основного етапу Ліги конференцій. Напередодні чемпіони України дізналися імена суперників у третьому за силою єврокубку.

У чемпіонаті України кияни перебувають на другій позиції. У Кубку України Біло-Сині вийшли до 1/8 фіналу, мінімально обігравши "Олександрію" (2:1), а за місце у чвертьфіналі зіграють проти "Шахтаря".