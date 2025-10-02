"Шахтар" здобув вражаючу вольову перемогу у Лізі конференцій (відео)

Гірники стартували з перемоги у 3-му за силою єврокубку

У четвер, 2 жовтня, "Шахтар" зіграв з "Абердіном" у рамках матчу 1-го туру основного етапу Ліги Конференцій УЄФА сезону 2025/26. Гра відбулася у Шотландії.

Що потрібно знати

"Шахтар" зіграв у гостях із "Абердіном"

Донецький клуб пропустив у 1-му таймі з пенальті

Шотландці зуміли забити ще один гол у другому таймі

Гірники не лише відігралися, а й вирвали перемогу

Зустріч, що проходила в Абердіні на стадіоні "Піттодрі", завершилася з рахунком 2:3 на користь "Шахтаря". Про це повідомляє "Телеграф".

Донецький клуб володів невеликою перевагою у першому таймі, проте першими забили господарі. Все через безглузду помилку Кауана Еліаса, який зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. Пенальті реалізував Єспер Карлссон. Під завісу першої половини Єгор Назарина зрівняв рахунок. Українцю вдався неймовірний удар із гострого кута.

На початку другого тайму бразильці "Шахтаря" організували гол. Гомес навісив, а Лукас Феррейра головою замкнув подачу партнера. Ще за кілька хвилин Педро Енріке гарматним ударом подвоїв перевагу Гірників. Господарі не зніяковіли й пішли відіграватися. На 69-й хвилині Нікі Девлін добив м’яч у ворота після того, як Лазетич влучив у поперечину.

"Абердін" – "Шахтар" — 2:3

Голи: Карлссон, 8 (пен.), Девлін, 69 – Назарина, 39, Лукас, 54, Педріньйо Азеведо, 59

Попередження: Карлссон, 49, Лазетич, 67, Гельтне-Нільсен, 71, Девлін, 75 – Педріньйо Азеведо, 20, Матвієнко, 67, Різник, 89, Вінісіус, 90+2

"Абердін": Мітов – Доррінгтон, Мілн, Кнустер – Кескінен, Кларксон (Полвара, 65), Палаверса (Гельтне-Нільсен, 64), Армстронг (Шинні, 64), Девлін (Нісбет, 86) – Карлссон (Єнгі, 85), Лазетич.

"Шахтар": Різник – Педріньйо Азеведо, Матвієнко, Бондар, Вінісіус – Марлон Гомес (Грам, 90), Назарина, Очеретько – Педріньйо да Сілва (Ізакі, 75), Еліас (Мейрелліш, 75), Лукас (Конопля, 82).

Статистика матчу "Абердін" - "Шахтар"

Повний відеоогляд матчу "Абердін" — "Шахтар":

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК. Свій наступний поєдинок ЛК Гірники проведуть проти польської "Легії" (23 жовтня).

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" побореться з "Динамо".