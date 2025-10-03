Чемпіонат України з футболу, 8-й тур: розклад та результати матчів (відео)

Чемпіонат України з футболу набирає обертів

У п’ятницю, 3 жовтня, матчем "Колос" — "Рух" стартує 8-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) 2025/26. У минулому турі "Колос" уперше програв, а "Рух" був розгромлений "Шахтарем".

Що потрібно знати

8-й тур УПЛ триватиме з 3 по 5 жовтня

Лідирує у першості "Шахтар"

У центральній грі туру зустрінуться "Металіст-1925" та "Динамо"

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 8-го туру УПЛ. Додамо, що у прямому етері в Україні усі ігри першості транслює "УПЛ ТБ". У центральному поєдинку туру зіграють "Динамо" та "Металіст 1925".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 8-го туру УПЛ (оновлюється)

П’ятниця, 3 жовтня

15:30. "Колос" — "Рух"

18:00. "Епіцентр" — "Зоря"

Субота, 4 жовтня

13:00. "Олександрія" — "Карпати"

15:30. "Оболонь" — "Верес"

18:00. "Полісся" — "Полтава"

Неділя, 5 жовтня

13:00. "Кривбас" — "Кудрівка"

15:30. "Динамо" — "Металіст 1925"

18:00. "Шахтар" — ЛНЗ

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, 4 українські команди пробилися до кваліфікації єврокубків за підсумками сезону 2024/25. "Динамо" виступає в основному раунді Ліги конференцій, "Шахтар" також грає у ЛК. "Олександрія" вилетіла з єврокубків у другому кваліфайраунді ЛК, а "Полісся" — з відбірного раунду плей-оф ЛК.