Жириновський та Росія: футболіст збірної України вляпався у скандал

"Шахтар" також відреагував на ситуацію

Правий захисник "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля опинився у неприємній ситуації через вподобайки у соцмережах. В Інтернеті поширилися скриншоти, на яких футболіст "лайкає" проросійські пости.

Що потрібно знати:

Конопля лайкав в Instagram проросійські пости

Юхим зробив заяву на тлі скандалу

"Шахтар" розпочав внутрішнє розслідування

Конопля відреагував на ситуацію. Гравець у сторіс Instagram опублікував свою відповідь.

Як людина, яка представляє нашу країну і робить все для того, щоб підтримати її у війні з Росією – мені дивно чути подібні звинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни та справжніх українців, які зрозуміють, де правда, а де брехня. Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюся на підтримку та розуміння. Юхим Конопля

Зазначимо, з облікового запису Коноплі в Instagram ставили лайки під відео: "Росія – не для слабких і повільних", під відео з нарізкою дій російського футболіста Романа Павлюченка у складі англійського "Тоттенгема", а також під відео з Володимиром Жириновським та його роздумами "як прибрати підкаблучників". Пізніше Конопля прибрав ці лайки.

У "Шахтарі" повідомили, що розпочали внутрішнє розслідування.

Ми поінформовані про ситуацію щодо активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальникам та громадськості. Директор зі стратегічного розвитку та комунікацій "Шахтаря" Юрій Свиридов

Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 12 матчів на клубному рівні та відзначився 1 голом та 3 асистами. Гравець також провів 25 матчів за збірну України.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК. У першому турі донеччани обіграли "Абердін" (2:3).

До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".