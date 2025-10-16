Жириновський та Росія: футболіст збірної України вляпався у скандал
"Шахтар" також відреагував на ситуацію
Правий захисник "Шахтаря" та збірної України Юхим Конопля опинився у неприємній ситуації через вподобайки у соцмережах. В Інтернеті поширилися скриншоти, на яких футболіст "лайкає" проросійські пости.
Що потрібно знати:
- Конопля лайкав в Instagram проросійські пости
- Юхим зробив заяву на тлі скандалу
- "Шахтар" розпочав внутрішнє розслідування
Конопля відреагував на ситуацію. Гравець у сторіс Instagram опублікував свою відповідь.
Як людина, яка представляє нашу країну і робить все для того, щоб підтримати її у війні з Росією – мені дивно чути подібні звинувачення у свій бік. Я вважаю себе патріотом нашої країни та справжніх українців, які зрозуміють, де правда, а де брехня.
Прошу перевіряти інформацію, яку вам надають у соцмережах. Дякую за увагу. Сподіваюся на підтримку та розуміння.
Зазначимо, з облікового запису Коноплі в Instagram ставили лайки під відео: "Росія – не для слабких і повільних", під відео з нарізкою дій російського футболіста Романа Павлюченка у складі англійського "Тоттенгема", а також під відео з Володимиром Жириновським та його роздумами "як прибрати підкаблучників". Пізніше Конопля прибрав ці лайки.
У "Шахтарі" повідомили, що розпочали внутрішнє розслідування.
Ми поінформовані про ситуацію щодо активності Юхима Коноплі у соціальних мережах. Клуб уже розпочав внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати всі обставини. Після отримання результатів ми відкрито повідомимо про них уболівальникам та громадськості.
Конопля у сезоні 2025/26 зіграв 12 матчів на клубному рівні та відзначився 1 голом та 3 асистами. Гравець також провів 25 матчів за збірну України.
Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками єврокубкової кваліфікації зумів опинитися в основному етапі Ліги конференцій. Напередодні донецький клуб дізнався імена суперників в основному раунді ЛК. У першому турі донеччани обіграли "Абердін" (2:3).
До речі, у чемпіонаті України Гірники йдуть на першому місці, а у Кубку України донеччани подолали першу стадію. За місце у чвертьфіналі "Шахтар" зіграє з "Динамо".