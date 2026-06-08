ЧС-2026: розклад та результати матчів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
48 найкращих футбольних збірних борються за звання чемпіона світу
У четвер, 11 червня, у Мексиці стартує 23-й чемпіонат світу з футболу ФІФА. За заповітний трофей борються рекордні 48 команд.
Що потрібно знати
- ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці
- Аргентина захищає титул чемпіона світу
- Збірна України не кваліфікувалася на Мундіаль
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів чемпіонату світу з футболу-2026. Турнір розпочнеться з групової стадії, після чого найкращі 32 збірні вирушать у плей-оф, де за олімпійською системою розіграють титул.
Розклад та результати матчів ЧС-2026 з футболу (оновлюється)
Груповий етап
11 червня (час київський)
- 22:00 | Мексика — ПАР | Група А
12 червня
- 05:00 | Південна Корея — Чехія | Група А
- 22:00 | Канада — Боснія та Герцеговина | Група B
13 червня
- 04:00 | США — Парагвай | Група D
- 22:00 | Катар — Швейцарія | Група B
14 червня
- 01:00 | Бразилія — Марокко | Група C
- 04:00 | Гаїті — Шотландія | Група C
- 07:00 | Австралія — Туреччина | Група D
- 20:00 | Німеччина — Кюрасао | Група E
- 23:00 | Нідерланди — Японія | Група F
15 червня
- 02:00 | Кіт д’Івуар — Еквадор | Група E
- 05:00 | Швеція — Туніс | Група F
- 19:00 | Іспанія — Кабо-Верде | Група H
- 22:00 | Бельгія — Єгипет | Група G
16 червня
- 01:00 | Саудівська Аравія — Уругвай | Група H
- 04:00 | Іран — Нова Зеландія | Група G
- 22:00 | Франція — Сенегал | Група I
17 червня
- 01:00 | Ірак — Норвегія | Група I
- 04:00 | Аргентина — Алжир | Група J
- 07:00 | Австрія — Йорданія | Група J
- 20:00 | Португалія — ДР Конго | Група K
- 23:00 | Англія — Хорватія | Група L
18 червня
- 02:00 | Гана — Панама | Група L
- 05:00 | Узбекистан — Колумбія | Група K
- 19:00 | Чехія — Південна Африка | Група А
- 22:00 | Швейцарія — Боснія та Герцеговина | Група B
19 червня
- 01:00 | Канада — Катар | Група B
- 04:00 | Мексика — Південна Корея | Група А
- 22:00 | США — Австралія | Група D
20 червня
- 01:00 | Шотландія — Марокко | Група C
- 04:00 | Бразилія — Гаїті | Група C
- 07:00 | Туреччина — Парагвай | Група D
- 20:00 | Нідерланди — Швеція | Група F
- 23:00 | Німеччина — Кіт д’Івуар | Група E
21 червня
- 03:00 | Еквадор — Кюрасао | Група E
- 07:00 | Туніс — Японія | Група F
- 19:00 | Іспанія — Саудівська Аравія | Група H
- 22:00 | Бельгія — Іран | Група G
22 червня
- 01:00 | Уругвай — Кабо-Верде | Група H
- 04:00 | Нова Зеландія — Єгипет | Група G
- 20:00 | Аргентина — Австрія | Група J
23 червня
- 00:00 | Франція — Ірак | Група I
- 03:00 | Норвегія — Сенегал | Група I
- 06:00 | Йорданія — Алжир | Група J
- 20:00 | Португалія — Узбекистан | Група K
- 23:00 | Англія — Гана | Група L
24 червня
- 02:00 | Панама — Хорватія | Група L
- 05:00 | Колумбія — ДР Конго | Група K
- 22:00 | Швейцарія — Канада | Група B
- 22:00 | Боснія та Герцеговина — Катар | Група B
25 червня
- 01:00 | Шотландія — Бразилія | Група C
- 01:00 | Марокко — Гаїті | Група C
- 04:00 | Чехія — Мексика | Група А
- 04:00 | Південь Африка — Південна Корея | Група А
- 23:00 | Кюрасао — Кот-д’Івуар | Група E
- 23:00 | Еквадор — Німеччина | Група E
25 червня
- 02:00 | Японія — Швеція | Група F
- 02:00 | Туніс — Нідерланди | Група F
- 05:00 | Туреччина — США | Група D
- 05:00 | Парагвай — Австралія | Група D
- 22:00 | Норвегія — Франція | Група I
- 22:00 | Сенегал — Ірак | Група I
27 червня
- 03:00 | Кабо-Верде — Саудівська Аравія | Група H
- 03:00 | Уругвай — Іспанія | Група H
- 06:00 | Єгипет — Іран | Група G
- 06:00 | Нова Зеландія — Бельгія | Група G
28 червня
- 00:00 | Панама — Англія | Група L
- 00:00 | Хорватія — Гана | Група L
- 02:30 | Колумбія — Португалія | Група K
- 02:30 | ДР Конго — Узбекистан | Група K
- 05:00 | Алжир — Австрія | Група J
- 05:00 | Йорданія — Аргентина | Група J
Плей-офф
1/16 фіналу
- 29 червня, 20:00 | 1C — 2F
- 29 червня, 23:30 1E — 3ABCDF
- 30 червня, 04:00 | 1F — 2C
- 30 червня, 20:00 | 2E — 2I
- 1 червня, 00:00 | 1I — 3CDFGH
- 1 червня, 04:00 | 1A — 3CEFHI
- 1 червня, 19:00 | 1L — 3EHIJK
- 1 червня, 23:00 | 1G — 3AEHIJ
- 2 червня, 03:00 | 1D — 3BEFIJ
- 2 червня, 22:00 | 1H — 2J
- 3 червня, 02:00 | 2K — 2L
- 3 червня, 06:00 | 1B — 3EFGIJ
- 3 червня, 21:00 | 2D — 2G
- 4 червня, 01:00 | 1J — 2H
- 4 червня, 04:30 | 1K — 3DEIJL
1/8 фіналу
- 4 червня, 20:00 | учасники визначаться пізніше
- 5 червня, 00:00 | учасники визначаться пізніше
- 5 червня, 23:00 | учасники визначаться пізніше
- 6 червня, 03:00 | учасники визначаться пізніше
- 6 червня, 22:00 | учасники визначаться пізніше
- 7 червня, 03:00 | учасники визначаться пізніше
- 7 червня, 19:00 | учасники визначаться пізніше
- 7 червня, 23:00 | учасники визначаться пізніше
Чвертьфінали
- 9 червня, 23:00 | учасники визначаться пізніше
- 10 червня, 22:00 | учасники визначаться пізніше
- 12 червня, 00:00 | учасники визначаться пізніше
- 12 червня, 04:00 | учасники визначаться пізніше
Півфінали
- 14 червня, 22:00 | учасники визначаться пізніше
- 15 червня, 22:00 | учасники визначаться пізніше
Фінал
- 19 червня, 00:00 | програли у півфіналах
- 19 червня, 22:00 | переможці півфіналів
Нагадаємо, ЧС-2026 пройде в новому форматі з 48 командами замість 32. Додамо, що суперкомп’ютер перед стартом турніру назвав ймовірного переможця Мундіалю.