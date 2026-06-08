Рус

ЧС-2026: розклад та результати матчів (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кубок світу з футболу Новина оновлена 08 червня 2026, 11:22
Кубок світу з футболу. Фото Getty Images

48 найкращих футбольних збірних борються за звання чемпіона світу

У четвер, 11 червня, у Мексиці стартує 23-й чемпіонат світу з футболу ФІФА. За заповітний трофей борються рекордні 48 команд.

Що потрібно знати

  • ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці
  • Аргентина захищає титул чемпіона світу
  • Збірна України не кваліфікувалася на Мундіаль

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди матчів чемпіонату світу з футболу-2026. Турнір розпочнеться з групової стадії, після чого найкращі 32 збірні вирушать у плей-оф, де за олімпійською системою розіграють титул.

Розклад та результати матчів ЧС-2026 з футболу (оновлюється)

Груповий етап

11 червня (час київський)

  • 22:00 | Мексика — ПАР | Група А

12 червня

  • 05:00 | Південна Корея — Чехія | Група А
  • 22:00 | Канада — Боснія та Герцеговина | Група B

13 червня

  • 04:00 | США — Парагвай | Група D
  • 22:00 | Катар — Швейцарія | Група B

14 червня

  • 01:00 | Бразилія — Марокко | Група C
  • 04:00 | Гаїті — Шотландія | Група C
  • 07:00 | Австралія — Туреччина | Група D
  • 20:00 | Німеччина — Кюрасао | Група E
  • 23:00 | Нідерланди — Японія | Група F

15 червня

  • 02:00 | Кіт д’Івуар — Еквадор | Група E
  • 05:00 | Швеція — Туніс | Група F
  • 19:00 | Іспанія — Кабо-Верде | Група H
  • 22:00 | Бельгія — Єгипет | Група G

16 червня

  • 01:00 | Саудівська Аравія — Уругвай | Група H
  • 04:00 | Іран — Нова Зеландія | Група G
  • 22:00 | Франція — Сенегал | Група I

17 червня

  • 01:00 | Ірак — Норвегія | Група I
  • 04:00 | Аргентина — Алжир | Група J
  • 07:00 | Австрія — Йорданія | Група J
  • 20:00 | Португалія — ДР Конго | Група K
  • 23:00 | Англія — Хорватія | Група L

18 червня

  • 02:00 | Гана — Панама | Група L
  • 05:00 | Узбекистан — Колумбія | Група K
  • 19:00 | Чехія — Південна Африка | Група А
  • 22:00 | Швейцарія — Боснія та Герцеговина | Група B

19 червня

  • 01:00 | Канада — Катар | Група B
  • 04:00 | Мексика — Південна Корея | Група А
  • 22:00 | США — Австралія | Група D

20 червня

  • 01:00 | Шотландія — Марокко | Група C
  • 04:00 | Бразилія — Гаїті | Група C
  • 07:00 | Туреччина — Парагвай | Група D
  • 20:00 | Нідерланди — Швеція | Група F
  • 23:00 | Німеччина — Кіт д’Івуар | Група E

21 червня

  • 03:00 | Еквадор — Кюрасао | Група E
  • 07:00 | Туніс — Японія | Група F
  • 19:00 | Іспанія — Саудівська Аравія | Група H
  • 22:00 | Бельгія — Іран | Група G

22 червня

  • 01:00 | Уругвай — Кабо-Верде | Група H
  • 04:00 | Нова Зеландія — Єгипет | Група G
  • 20:00 | Аргентина — Австрія | Група J

23 червня

  • 00:00 | Франція — Ірак | Група I
  • 03:00 | Норвегія — Сенегал | Група I
  • 06:00 | Йорданія — Алжир | Група J
  • 20:00 | Португалія — Узбекистан | Група K
  • 23:00 | Англія — Гана | Група L

24 червня

  • 02:00 | Панама — Хорватія | Група L
  • 05:00 | Колумбія — ДР Конго | Група K
  • 22:00 | Швейцарія — Канада | Група B
  • 22:00 | Боснія та Герцеговина — Катар | Група B

25 червня

  • 01:00 | Шотландія — Бразилія | Група C
  • 01:00 | Марокко — Гаїті | Група C
  • 04:00 | Чехія — Мексика | Група А
  • 04:00 | Південь Африка — Південна Корея | Група А
  • 23:00 | Кюрасао — Кот-д’Івуар | Група E
  • 23:00 | Еквадор — Німеччина | Група E

25 червня

  • 02:00 | Японія — Швеція | Група F
  • 02:00 | Туніс — Нідерланди | Група F
  • 05:00 | Туреччина — США | Група D
  • 05:00 | Парагвай — Австралія | Група D
  • 22:00 | Норвегія — Франція | Група I
  • 22:00 | Сенегал — Ірак | Група I

27 червня

  • 03:00 | Кабо-Верде — Саудівська Аравія | Група H
  • 03:00 | Уругвай — Іспанія | Група H
  • 06:00 | Єгипет — Іран | Група G
  • 06:00 | Нова Зеландія — Бельгія | Група G

28 червня

  • 00:00 | Панама — Англія | Група L
  • 00:00 | Хорватія — Гана | Група L
  • 02:30 | Колумбія — Португалія | Група K
  • 02:30 | ДР Конго — Узбекистан | Група K
  • 05:00 | Алжир — Австрія | Група J
  • 05:00 | Йорданія — Аргентина | Група J

Плей-офф

1/16 фіналу

  • 29 червня, 20:00 | 1C — 2F
  • 29 червня, 23:30 1E — 3ABCDF
  • 30 червня, 04:00 | 1F — 2C
  • 30 червня, 20:00 | 2E — 2I
  • 1 червня, 00:00 | 1I — 3CDFGH
  • 1 червня, 04:00 | 1A — 3CEFHI
  • 1 червня, 19:00 | 1L — 3EHIJK
  • 1 червня, 23:00 | 1G — 3AEHIJ
  • 2 червня, 03:00 | 1D — 3BEFIJ
  • 2 червня, 22:00 | 1H — 2J
  • 3 червня, 02:00 | 2K — 2L
  • 3 червня, 06:00 | 1B — 3EFGIJ
  • 3 червня, 21:00 | 2D — 2G
  • 4 червня, 01:00 | 1J — 2H
  • 4 червня, 04:30 | 1K — 3DEIJL

1/8 фіналу

  • 4 червня, 20:00 | учасники визначаться пізніше
  • 5 червня, 00:00 | учасники визначаться пізніше
  • 5 червня, 23:00 | учасники визначаться пізніше
  • 6 червня, 03:00 | учасники визначаться пізніше
  • 6 червня, 22:00 | учасники визначаться пізніше
  • 7 червня, 03:00 | учасники визначаться пізніше
  • 7 червня, 19:00 | учасники визначаться пізніше
  • 7 червня, 23:00 | учасники визначаться пізніше

Чвертьфінали

  • 9 червня, 23:00 | учасники визначаться пізніше
  • 10 червня, 22:00 | учасники визначаться пізніше
  • 12 червня, 00:00 | учасники визначаться пізніше
  • 12 червня, 04:00 | учасники визначаться пізніше

Півфінали

  • 14 червня, 22:00 | учасники визначаться пізніше
  • 15 червня, 22:00 | учасники визначаться пізніше

Фінал

  • 19 червня, 00:00 | програли у півфіналах
  • 19 червня, 22:00 | переможці півфіналів

Нагадаємо, ЧС-2026 пройде в новому форматі з 48 командами замість 32. Додамо, що суперкомп’ютер перед стартом турніру назвав ймовірного переможця Мундіалю.

Теги:
#Футбол #ЧС-2026