Ви могли навіть не здогадуватись: які шкідливі звички "вбивають" ваш смартфон

Три простих правила врятують ваш пристрій

Багато користувачів смартфонів навіть не замислюються про те, що деякі дії можуть завдати пристрою шкоди. Проте деякі звички здатні суттєво зменшити термін служби гаджета чи навіть вивести його з ладу.

Однією з них є користування смартфоном за екстремальної температури, пише itechua. Якщо ви використовуєте гаджет у спекотний день на пляжі або у двадцятиградусний мороз ваш смартфон стрімко розряджається і витрачає більше часу на зарядку, а батарея зношується набагато швидше, адже літій-іонні акумулятори не пристосовані для роботи при екстремальних температурах.

Також зашкодити телефону може зарядний пристрій. Те, що ваш гаджет здатний заряджатися від нерідного кабелю чи зарядки, не означає, що це проходить для нього безслідно. По-перше, при цьому знижується швидкість заряджання, по-друге, неякісний зарядний пристрій може знизити термін служби батареї або пошкодити порт для заряджання. Не обов’язково купувати саме рідний зарядник, він просто має бути сертифікований для вашого пристрою.

Неправильне заряджання смартфона теж негативно впливає на його "здоров'я". Багато хто все ще заряджає смартфон по-старому: чекає повної розрядки батареї, після чого поповнює її до 100%. Пам’ятайте, що тривалість життя акумулятора залежить від кількості циклів заряджання. Тому тримайте його заряд на рівні 20-80%, не дозволяйте повністю розрядитися і не заряджайте на повну – цим ви шкодите батареї.

Під час заряджання смартфон може нагріватися, але не екстремально. Тому не кладіть гаджет під подушку та не запускайте енергоємні програми. В ідеалі – взагалі не користуйтеся ним у цей час.

Також не варто ігнорувати повідомлення про оновлення програмного забезпечення для смартфона, а також оновлення окремих програм. У нових версіях зазвичай не тільки виправлені помилки попередніх, але й покращено параметри безпеки з урахуванням нещодавно виявлених уразливостей. Без оновлень пристрій працюватиме повільніше, а ризик кібератак значно зросте.

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