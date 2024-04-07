Вы могли даже не догадываться: какие вредные привычки "убивают" ваш смартфон

Три простых правила спасут ваше устройство

Многие пользователи смартфонов даже не задумываются о том, что некоторые действия могут нанести устройству вред. Некоторые привычки способны существенно снизить срок службы гаджета или даже вывести его из строя.

Одной из них является использование смартфона при экстремальной температуре, пишет itechua. Если вы используете гаджет в жаркий день на пляже или в двадцатиградусный мороз, ваш смартфон стремительно разряжается и тратит больше времени на зарядку, а батарея изнашивается гораздо быстрее, ведь литий-ионные аккумуляторы не приспособлены для работы при экстремальных температурах.

Также может повредить телефон зарядное устройство. То, что ваш гаджет способен заряжаться от неродного кабеля или зарядки, не означает, что это проходит для него безлесно. Во-первых, при этом снижается скорость зарядки, во-вторых, некачественное зарядное устройство может снизить срок службы батареи или повредить порт для зарядки. Не обязательно покупать родной зарядник, он просто должен быть сертифицирован для вашего устройства.

Неправильная зарядка смартфона тоже негативно влияет на его "здоровье". Многие все еще заряжают смартфон по старинке: ждут полной разрядки батареи, после чего пополняют ее до 100%. Помните, что время работы аккумулятора зависит от количества циклов зарядки. Поэтому держите его заряд на уровне 20-80%, не позволяйте полностью разрядиться и не заряжайте по полной – этим вы вредите батарее.

При зарядке смартфон может нагреваться, но не экстремально. Не кладите гаджет под подушку и не запускайте энергоемкие программы. В идеале – вообще не пользуйтесь им в это время.

Также не стоит игнорировать сообщения об обновлениях программного обеспечения для смартфона, а также обновления отдельных приложений. В новых версиях обычно не только исправлены ошибки предыдущих, но и улучшены параметры безопасности с учетом недавно обнаруженных уязвимостей. Без обновления устройство будет работать медленнее, а риск кибератак значительно возрастет.

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