Без світла по 7 годин поспіль: у ДТЕК не порадували киян графіками відключень

В енергосистемі очікується значний дефіцит

У середу, 3 липня, у Києві та області застосовуватимуть графіки відключення світла. Діятимуть вони впродовж всієї доби.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК. Причиною посилення обмежень стала спека.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться в повідомленні.

Енергетики зазначили, що з 08:00 до 13:00 – дві черги, в інші години доби можуть відключати одночасно три черги. Наприклад, увечері в деяких споживачів світла може не бути по 7 годин поспіль.

У ДТЕК нагадали, що в графіках є три категорії відключень:

Темно-сіра зона – це час, коли світла точно немає.

Світло-сіра зона – відключення світла можливі.

Біла зона – світло гарантовано є.

Тобто, якщо світла немає у "світло-сірих клітинках", то це все ще діє графік.

Нагадуємо, переглянути актуальну інформацію про відключення за вашою адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, скільки годин українці сидітимуть без світла взимку. У компанії Yasno зазначили, що до початку опалювального сезону, навіть теоретично, неможливо поновити всю знищену теплову генерацію.