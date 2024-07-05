Интернет без света на любой кошелек – 5 способов остаться на связи в блэкаут

Оставаться с Интернетом можно как за 0 гривен так и за десятки тысяч

Графики отключений света в Украине из-за особо жаркой погоды становятся все более жесткими. В итоге киевляне при неблагоприятных условиях могут оставаться без света до 7 часов подряд. И в такой ситуации для многих очень важно не терять связь с миром посредством Интернета.

"Телеграф" разбирался, какие существуют способы оставаться в онлайне, даже когда в квартире несколько часов не будет электричества. И как оказалось, подобных способов весьма много, что называется, на любой размер кошелька, но со своими нюансами.

Проще простого. Мобильный Интернет через смартфон

Самый простой способ оставаться с Интернетом даже без электроэнергии – "раздавать" Всемирную паутину с собственного смартфона. Все что нужно – найти в смартфоне раздел "Точка доступа" и разрешить телефону раздавать мобильный Интернет.

Оборотной стороной такого решения станут:

повышенная разрядка самого мобильного телефона, так что если света не будет несколько часов, желательно иметь павербанк для подзарядки гаджета;

повышенный расход траффика, который у большинства мобильных операторов колеблется от 20 до 50 Гб;

скорость мобильного Интернета обычно невелика и если для работы необходим высокоскоростной трафик, этот вариант будет не лучшим.

С финансовой точки зрения раздача Интернета со смартфона является, пожалуй, самым дешевым способом остаться во Всемирной паутине. Все расходы уже понесены – смартфон и тариф у мобильного оператора. Но кое-какие дополнительные деньги могут понадобиться.

Так, большинство стандартных тарифов мобильных операторов имеют до 20 Гб оплаченного трафика, если вам нужно больше, придется переходить на более дорогие тарифные планы. Так, стоимость тарифа в котором можно получить до 50 Гб у украинских мобильных операторов составляет в среднем 330-350 гривен в месяц. Также существуют акции в безлимитным Интернетом и постоянные тарифы с безлимитом при абонплате в среднем от 400 гривен в месяц.

Еще одной статьей расходов в этом варианте может стать павербанк для подзарядки телефона или ноутбука, если электроэнергии нет более 5-6 часов. Стоимость павербанка сегодня колеблется в районе 1000 гривен, но если вы его уже купили, а 20 Гб в месяц стандартного мобильного Интернета вам достаточно, то раздача трафика со смартфона может обойтись вам абсолютно бесплатно.

Мобильный Интернет через модем

Другим вариантом получить Интернет может стать 4G-модем, который можно напрямую включить в ваш гаджет, прежде всего ноутбук, и оставаться на связи. Для улучшения качества сигнала можно приобрести модель с возможностью подключения через USB. Если же вам нужен Интернет для работы на нескольких гаджетах, можно приобрести модель с возможностью подключения по Wi-Fi.

Минус у подобного решения по сути всего один, но тот же что и у всей технологии мобильного Интернета – скорость трафика в среднем будет ниже, чем у проводного и оптоволоконного Интернета.

В финансовом смысле покупка модема в зависимости от модели и конфигурации обойдется от 1 до 2 тысяч гривен, плюс, при необходимости, павербанк за примерно 1000 гривен.

Интернет от Укртелекома

Казалось бы, устаревшая технология получения Интернета через медный телефонный провод (ADSL) от "Укртелекома", оказалась весьма устойчивой к работе без электроэнергии. Для наличия сигнала в квартире или дома абонента не нужен свет, но модем способен работать от батарейного питания или от других источников энергии, таких как портативные аккумуляторы или генераторы, сгодится и павербанк.

Главным минусом технологии является то, что доступна она для тех, у кого уже подключена телефонная связь от "Укртелекома". Что же касается финансовой стороны вопроса, то с нею проще всего ознакомиться на странице "Укртелекома".

Технология GPON – популярность растет

Большую популярность приобретает подключение Интернета через технологию GPON (гигабитная пассивная оптоволоконная сеть), преимущество которого как раз в возможности работы без света. Правда и тут вам придется кое-что приобрести.

Так, для того чтобы роутер и оптический терминал раздавали Интернет, их следует обеспечить электроэнергией, что потребует подключения к ним павербанка, портативной зарядной станции или генератора. Для стабильной работы минимум на 6-8 часов хватит и павербанка. Также понадобятся два USB-провода DC размером 5,5 мм х 2,1 мм.

Также если речь идет о работе на мощном ноутбуке или стационарном компьютере, стоит побеспокоиться о покупке устройства бесперебойного питания. В зависимости от мощности цена на подобные устройства начинается примерно от 2500 гривен и может достигать 10 000 и более. При этом собственно подключение Интернета через технологию GPON обойдется в Киеве от 200 гривен в месяц.

Спутниковый Интернет от Starlink – дорого и радикально

Наиболее радикальным способом обеспечить себя Интернетом является покупка и установка терминала спутникового Интернета Starlink. Благодаря самым современным технологиям скорость передачи данных будет обеспечена, а для бесперебойной работы потребуется зарядная станция.

Подобный вариант лучше всего подойдет для частных домов, владельцы которых не слишком стеснены в средствах.

Так, сам терминал Starlink можно приобрести в среднем от 17-20 тысяч гривен, зарядная станция будет стоить от 10 000 гривен, и еще 3000 гривен придется отдать за абонплату в месяц.

При этом эксперты советуют быть готовыми к тому, что зимой электроэнергии в Украине может не быть от 12 до 18 часов в сутки. То есть вопрос мощности резервных источников питания для того же Интернета станет еще актуальнее.