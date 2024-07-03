Є два сценарії: українцям розповіли, як відключатимуть світло цієї зими

Окрім ремонту та можливих обстрілів росіян завжди є фактор погоди, який також впливає на відключення

Майбутня зима 2024-2025 буде непростою для українців через серйозні проблеми з енергетичною інфраструктурою, пошкодженою під час обстрілів. Є два сценарії — більш позитивний і поганий, при якому світла в будинках не буде багато часу.

Такий прогноз зробив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Про це пише "Комерсант український".

"У кращому випадку електроенергії не буде по 12 годин на добу. Це оптимальний варіант. Боюся, що буде ще гірше: електроенергія буде по 6 годин на добу у пікові періоди зими, а в середньому – 12 на 12 годин", — сказав Корольчук.

За його словами, світло може бути й по дві чи три години на день. Слід враховувати, що погода також може вплинути на тривалість відключень.

"Це вірно. Крім ремонту та можливих обстрілів росіян завжди є фактор погоди. Це теж потрібно враховувати", — пояснив експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Кабміні заспокоїли українців прогнозом щодо відключень світла, які вірогідно очікуються вже цієї зими 2024-2025.