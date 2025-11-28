Телефон може згоріти або його зламають: п’ять речей, які заборонено робити із USB-портом

Ці поради врятують ваш смартфон

USB-порт на вашому смартфоні відповідає не лише за заряджання, але й за передачу даних, а також за загальну безпеку всього пристрою. При підключенні до нього різних гаджетів, ви ризикуєте пошкодити акумулятор або навіть відкрити шлях до викрадення особистих даних.

Що потрібно знати:

Неправильний гаджет, кабель або джерело живлення можуть скоротити термін служби акумулятора, спалити внутрішні компоненти

Найкраще використовувати кабелі, сертифіковані виробником телефону

Якщо ви подорожуєте і ваш гаджет потребує заряджання, безпечною альтернативою є використання адаптера живлення, підключеного до розетки

USB-порт можна порівняти з вхідними дверима та електромережею: ви б не віддали ключі незнайомцям і не підключили свій будинок до будь-якого генератора. Про це пише видання SlashGear та називає п’ять речей, які не варто підключати до USB-портів вашого телефону.

USB-накопичувачі або гаджети

Підключення незнайомого USB-накопичувача, гаджета або аксесуара до телефону може призвести до катастрофи. Зокрема, USB-накопичувачі є сумнозвісними носіями шкідливого програмного забезпечення. Крім того, USB-накопичувач може обійти вбудовані засоби захисту телефону, обманом змусити його передати файли або викликати вразливості в операційній системі.

Тому краще дотримуватися такого правила: якщо ви не знаєте, звідки взявся USB-пристрій, не підключайте його, тому що наслідки можуть бути сумними.

Підробні кабелі

Дешевий кабель може заощадити гроші, але пізніше він може коштувати вам вашого телефону. Річ у тому, що підроблені або несертифіковані USB-кабелі часто не мають таких важливих функцій безпеки, як захист від перенапруги та регульованого контролю напруги.

Однак це далеко не вся небезпека таких кабелів. Деякі з них хоч і виглядають зазвичай, але всередині приховані крихітні мікросхеми, які можуть реєструвати натискання клавіш, красти дані або встановлювати шкідливе програмне забезпечення в момент їх підключення.

Тому краще використовувати кабелі, сертифіковані виробником телефону. Вони коштуватимуть дорожче за підробки, але ці додаткові гроші дають душевний спокій — немає ризику спалити телефон або ризику витоку даних.

Кабель. Фото: Freepik

Зовнішні жорсткі диски

Підключення неперевіреного диска несе окремі ризики. Наприклад, від цього може статися зараження пристрою шкідливим програмним забезпеченням.

Слід пам’ятати, що дані передаються обох напрямках через USB. Якщо на жорсткому диску є навіть сліди шкідливого коду, телефон миттєво стає новим хостом.

Суспільні зарядки

Ще одна небезпека у наш час. Підключення до громадської USB-станції (наприклад, в аеропорту або на вокзалі, ТЦ) може надати ваш телефон ризику. За такої зарядки підвищується можливість злому під назвою "джус-джекінг", коли через USB передається не тільки заряд, а й шкідливий код.

Якщо ви подорожуєте і ваш гаджет потребує заряджання, безпечною альтернативою є використання адаптера живлення, підключеного до розетки. Ще краще носити із собою портативний зовнішній акумулятор.

Кабель. Фото: Freepik

Зарядки з великою потужністю

Слід врахувати, що не всі зарядні пристрої однакові. Багато сучасних телефонів підтримують швидку зарядку, але тільки в межах, встановлених виробником.

Якщо зарядний пристрій перевищує ці характеристики, це може призвести до перегріву або довгострокового пошкодження. Найгірше, деякі "надшвидкі зарядні пристрої" сторонніх брендів взагалі не регулюють потік енергії належним чином, і така нестабільна напруга може посилити стан акумулятора або навіть спалити зарядний порт.

