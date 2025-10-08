Занотуйте на час блекаутів: як налаштувати енергозбереження в телефоні

Інструкція для Android та iPhone

Ситуація взимку з наявністю електроенергії може бути складною. Якщо зарядити телефон немає можливості варто заощаджувати на ньому заряд.

Щоб ефективно економити енергію на своєму смартфоні, ви можете використовувати вбудовані функції енергоефективності. Ці режими відключають зайві функції. Їх може бути кілька. Найчастіше, режим економії енергії можна додатково налаштувати під себе.

Як запустити режим економії енергії для пристроїв Android:

Свайпніть (проведіть) пальцем вниз від верхнього краю екрана та торкніться значка шестірні, щоб відкрити налаштування.

Прокрутіть униз і виберіть "Акумулятор" або "Догляд за акумулятором і пристроєм".

Натисніть "Енергозбереження" та ввімкніть його. Ви можете налаштувати такі параметри, як обмеження швидкості ЦП, зменшення яскравості тощо.

Як увімкнути режим енергозбереження для iPhone:

Перейдіть до програми налаштувань.

Прокрутіть униз і натисніть "Акумулятор".

Перемкніть перемикач на "Режим низького енергоспоживання". Ця функція зменшує фонову активність і візуальні ефекти для збереження заряду акумулятора.

