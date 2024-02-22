В Італії заявили, що "гарантії безпеки" для України не матимуть юридичної сили: що це означає

Влада країни обіцяє й надалі підтримувати нашу країну у боротьбі з Росією

Італія може стати наступною країною, яка підпише угоду про гарантії безпеки для України, але вона не матиме юридичної сили. Це скоріше політичний та символічний документ, що підтверджує підтримку та захист міжнародного права.

Ця угода не матиме юридичної сили, тобто не вимагатиме ратифікації. Але при цьому буде забезпечена максимальна участь парламенту, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні під час слухань, пише Agenzia Nova.

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"Як і в угодах, підписаних Україною з іншими партнерами, [у документі буде закладено] допомогу в економічній сфері, зобов’язання щодо відновлення Одеси, гуманітарна підтримка, захист критично важливих інфраструктур. Ще одним важливим аспектом є підтримка реформ в Україні. Майбутнє Києва ― у Європейському Союзі", ― сказав Таяні.

Міністр упевнений, що ця угода надсилає чіткий сигнал, що Італія готова захищати міжнародне право. Його порушувала Росія, коли напала на Україну. Якщо не підтримати Київ, то "у світі завжди діятиме закон найсильнішого", а цього не можна допустити.

Нагадаємо, що нещодавно Україна підписала угоду про гарантії безпеки із Німеччиною. Це сталося під час візиту Володимира Зеленського до Берліна 16 лютого. Після цього було підписано договір із Францією.

Зеленський пообіцяв, що таких угод буде ще більше. Під час проведення Мюнхенської конференції ще кілька країн погодилися долучитися до "гарантій безпеки" для України.

У майбутньому такий документ Київ зможе підписати із Вашингтоном. Угода має бути готова вже у березні 2024 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європа планує створити альтернативу НАТО. Це пов’язано з виборами президента США вже цієї осені.