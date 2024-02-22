В Италии заявили, что "гарантии безопасности" для Украины не будут иметь юридической силы: что это значит

Власти страны обещают и далее поддерживать нашу страну в борьбе с Россией

Италия может стать следующей страной, которая подпишет соглашение о гарантиях безопасности для Украины, но оно не будет иметь юридической силы. Это скорее политический и символический документ, подтверждающий поддержку и защиту международного права.

Это соглашение не будет иметь юридической силы, то есть, не потребует ратификации. Но при этом будет обеспечено максимальное участие парламента, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на слушаниях, пишет Agenzia Nova.

Украина может превратиться в одного из ключевых в мире производителей инновационного оружия

"Как и в соглашениях, подписанных Украиной с другими партнерами, [в документе будет заложена] помощь в экономической сфере, обязательства по восстановлению Одессы, гуманитарная поддержка, защита критически важных инфраструктур. Еще одним важным аспектом является поддержка реформ в Украине. Будущее Киева ― в Европейском Союзе", ― сказал Таяни.

Министр уверен, что это соглашение посылает четкий сигнал, что Италия готова защищать международное право. Его нарушала Россия, когда вторглась в Украину. Если не поддержать Киев, то "в мире всегда будет действовать закон сильнейшего", а этого нельзя допустить.

Напомним, что недавно Украина подписала соглашение о гарантиях безопасности с Германией. Это произошло во время визита Владимира Зеленского в Берлин 16 февраля. После этого был подписан договор с Францией.

Зеленский пообещал, что таких соглашений будет еще больше. Во время проведения Мюнхенской конференции еще несколько стран согласились приобщиться к "гарантиям безопасности" для Украины.

В будущем такой документ Киев сможет подписать с Вашингтоном. Соглашения должны быть готовы уже в марте 2024 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Европа планирует создать альтернативу НАТО. Это связано с выборами президента США этой осенью.