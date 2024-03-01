Чи можливі в Україні нові блекаути — в Міненерго розказали про головні ризики

Енергосистемі вдається без масштабних збоїв проходити опалювальний сезон, але ситуація в енергетиці далека від ідеальної

Україна протягом цієї зими змогла уникнути масових масштабних блекаутів завдяки низці факторів. Проте ситуація в паливно-енергетичному секторі країни ще не досягла оптимального рівня, а Росія продовжує цілеспрямовані атаки на деякі об'єкти енергетики. Тому ризики аварійних відключень світла все одно залишаються. Про це у п'ятницю, 1 березня, в Центрі економічного відновлення заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук, повідомляє журналіст "Телеграфу".

"Ще трішечки зарано підводити підсумки поточного опалювального сезону. Так, у нас сьогодні перший день весни, хороша погода, сонячно, у нас немає дефіциту електроенергії. Але в той же час до кінця опалювального сезону ще близько 1,5 місяця. І ніхто ще не гарантує, що ці півтора місяці не будуть складними. Тому що з наступного тижня знизиться температура, буде похолодання. І, чесно кажучи, енергосистема ще не знаходиться на тому рівні, на якому ми б хотіли. Вона досі продовжує бути достатньо чутливою. Проте в той же час у громадян все добре, у них є світло і тепло. Це, напевно, основний результат нашої роботи протягом останніх двох років", — зазначила вона.

За її словами, зараз російські окупанти дійсно дещо змінили тактику обстрілів, але Росія не припинила наносити удари по українським енергетичним об'єктам. Особливо це стосується низки регіонів.

"Ми практично кожного дня маємо пошкодження в прифронтових регіонах. Ми бачимо, що ворог зараз більше націлився на атаку енергооб'єктів промислових регіонів. Адже, дякуючи тому, що нам вдалося забезпечити постійне електропостачання, у нас значно зростає споживання саме в промисловості. На сьогодні приріст становить десь 30% в порівнянні з минулим роком. Це також бачить ворог і тому ми думаємо, що їхні прицільні атаки відбуваються саме на ці регіони, щоб порушити енергопостачання в промислових регіонах, аби загальмувати там розвиток промисловості", — уточнила Світлана Гринчук.

Вона також зазначила, що український досвід проходження опалювального сезону 2023/2024 в умовах війни буквально вже вразив весь західний світ, коли на тлі обстрілів окупантів і тиску "енергетика встояла, продовжила і продовжує відновлюватися".

"І те, що цієї зими ми пройшли практично без відключень (окрім, звичайно локальних відключень через атаки або певні технологічні порушення), іноземці вважають свого роду дивом і захоплюються роботою наших енергетиків та планують у майбутньому переймати наш досвід… Енергетичні системи в багатьох країнах вже розглядають подальший розвиток і побудову з елементами захисту. Це те, що ми напевно одні з перших світі впроваджуємо. У нас є такий унікальний досвід і він ще продовжується", — пояснила заступниця міністра.

Вона додала, що вітчизняну енергосистему під час цієї зими від тривалих масштабних блекаутів врятувало те, що не було масованих прицільних ракетних ударів по енергооб'єктах з боку РФ саме по всій країні.

"По-друге, ми можемо констатувати, що у нас набагато краще запрацювала протиповітряна оборона. Вона значно посилена в порівнянні з попереднім роком… Також з минулої весни ми провели напевно наймасштабнішу ремонтну кампанію за весь час роботи української енергетики. За цей час відремонтували 15 гігават потужностей (крім того, 2,2 гігавата — це нові об'єкти)… І на сьогодні ми маємо достатньо генеруючих потужностей. Але це ще не говорить про те, що ми досягли якогось максимуму і можемо заспокоїтись. Ні. Нам треба продовжувати і ремонтну кампанію, і будівництво нових потужностей, відновлення систем передачі. Тому попереду ще дуже багато викликів. В першу чергу це стосується підготовки до наступного опалювального сезону, яка вже має от-от початися. Також у нас всі 9 атомних енергоблоків були в роботі всю зиму, а навесні почнуться планові ремонти, що створить додаткове навантаження на енергосистему", — сказала вона, додавши, що одним з важливих факторів нормального проходження поточного опалювального сезону була "величезна підтримка західних партнерів України через постачання необхідного обладнання для енергокомпаній, це біля 14 тисяч тон".

Заступниця голови Міненерго розказала, що разом з тим у Фонді підтримки енергетики зараз акумульовано 405 мільйонів євро, які забезпечують закупівлю саме необхідного обладнання для ремонтів і відновлення енергокомпаній.

При цьому на початок березня обсяги газу в українських підземних сховищах становлять 8 мільярдів кубометрів (восени цей обсяг був на рівні 16 млрд кубів), а запаси вугілля знаходяться на рівні 1 млн тонн. Тобто, ситуація в енергетичному секторі на сьогодні більш-менш стабільна.

Як повідомлялось, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко розповідав, у якому разі в Україні може бути блекаут.

Своєю чергою на тлі нових атак з боку російських окупантів на енергооб’єкти народний депутат Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграфу" назвав чотири регіони, яким загрожували блекаути взимку. Він також розповідав, як енергетики захищають об’єкти енергетики від обстрілу.