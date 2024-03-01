Возможны ли в Украине новые блекауты — в Минэнерго рассказали о главных рисках

Энергосистеме удается без масштабных сбоев проходить отопительный сезон, но ситуация в энергетике далека от идеальной

Украина за эту зиму смогла избежать массовых масштабных блекаутов благодаря ряду факторов. Тем не менее, ситуация в топливно-энергетическом секторе страны еще не достигла оптимального уровня, а Россия продолжает целенаправленные атаки на некоторые объекты энергетики. Поэтому риски аварийных отключений света все равно остаются. Об этом в пятницу, 1 марта, в Центре экономического восстановления заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, сообщает журналист "Телеграфа".

"Еще немного рано подводить итоги текущего отопительного сезона. Да, у нас сегодня первый день весны, хорошая погода, солнечно, у нас нет дефицита электроэнергии. Но в то же время до конца отопительного сезона еще около 1,5 месяца. И никто еще не гарантирует, что эти полтора месяца не будут сложными. Потому что со следующей недели снизится температура, будет похолодание. И, честно говоря, энергосистема еще не находится на том уровне, на котором мы бы хотели. Она до сих пор продолжает быть достаточно чувствительной. Но в то же время у граждан все хорошо, у них есть свет и тепло. Это, наверное, основной результат нашей работы за последние два года", — отметила она.

По словам чиновницы, сейчас российские оккупанты действительно несколько изменили тактику обстрелов, но Россия не прекратила наносить удары по украинским энергетическим объектам. Особенно это касается ряда регионов.

"Мы практически каждый день имеем повреждения в прифронтовых регионах. Мы видим, что враг сейчас больше нацелился на атаку энергообъектов промышленных регионов. Ведь, благодаря тому, что нам удалось обеспечить постоянное электроснабжение, у нас значительно растет потребление именно в промышленности. Прирост составляет где-то 30% по сравнению с прошлым годом. Это тоже видит враг, и поэтому мы думаем, что их прицельные атаки происходят именно на эти регионы, чтобы нарушить энергоснабжение в промышленных регионах, чтобы затормозить там развитие промышленности", — уточнила Светлана Гринчук.

Она также отметила, что украинский опыт прохождения отопительного сезона 2023/2024 в условиях войны буквально уже поразил весь западный мир, когда на фоне обстрелов окупантов и давления "энергетика устояла, продолжила и продолжает восстанавливаться".

"И то, что этой зимой мы прошли практически без отключений (конечно, кроме локальных отключений из-за атак или определенных технологических нарушений), иностранцы считают своего рода чудом и восхищаются работой наших энергетиков и планируют в будущем перенимать наш опыт… Энергетические системы во многих странах уже рассматривают дальнейшее развитие и построение с элементами защиты. Это то, что мы наверняка одни из первых в мире внедряем. У нас есть такой уникальный опыт и он еще продолжается", — пояснила замминистра.

Она добавила, что отечественную энергосистему в эту зиму от длительных масштабных блекаутов спасло то, что не было массированных прицельных ракетных ударов по энергообъектам со стороны РФ именно по всей стране.

"Во-вторых, мы можем констатировать, что у нас гораздо лучше заработала противовоздушная оборона. Она значительно усилена по сравнению с предыдущим годом… Также с прошлой весной мы провели наверняка самую масштабную ремонтную кампанию за все время работы украинской энергетики. За это время отремонтировали 15 гигаватт мощностей (кроме того, 2,2 гигаватта — это новые объекты)… И на сегодняшний день мы имеем достаточно генерирующих мощностей. Но это еще не говорит о том, что мы достигли какого-то максимума и можем успокоиться. Нет. Нам надо продолжать и ремонтную кампанию, и строительство новых мощностей, и восстановление систем передачи. Поэтому впереди еще очень много вызовов. В первую очередь это касается подготовки к следующему отопительному сезону, которая уже должна вот-вот начаться. Также у нас все 9 атомных энергоблоков были в работе всю зиму, а весной начнутся плановые ремонты, которые создадут дополнительную нагрузку на энергосистему", — сказала она, добавив, что одним из важных факторов нормального прохождения текущего отопительного сезона была "огромная поддержка западных партнеров Украины посредством поставки необходимого оборудования для энергокомпаний, это около 14 тысяч тонн".

Замглавы Минэнерго рассказала, что вместе с тем в Фонде поддержки энергетики сейчас аккумулировано 405 миллионов евро, которые обеспечивают закупку именно необходимого оборудования для ремонтов и восстановления энергокомпаний.

При этом к началу марта объемы газа в украинских подземных хранилищах составляют 8 миллиардов кубометров (осенью этот объем был на уровне 16 млрд кубов), а запасы угля находятся на уровне 1 млн тонн. То есть ситуация в энергетическом секторе на сегодняшний день более-менее стабильна.

Как сообщалось, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказывал, в каком случае в Украине может быть блекаут.

В свою очередь на фоне новых атак со стороны российских оккупантов по энергообъектам народный депутат Сергей Нагорняк в интервью "Телеграфу" называл четыре региона, которым угрожали блекауты зимой. Он также рассказывал, как энергетики защищают энергообъекты от обстрелов.