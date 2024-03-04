За танк – 370 тис. грн, за літак – півмільйона: українським бійцям заплатять за знищену техніку ворога

Також законопроєкт передбачає одноразову грошову виплату військовим

Міністерство оборони України і Збройні сили України підтримують проєкт закону про встановлення доплат і пільг для мотивації військовослужбовців "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" (№11012). Зауваження та пропозиції до документа технічні, але у листі від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського йдеться, що законопроєкт "підтримується Збройними силами України без зауважень".

Про це у коментарі Укрінформу повідомив ініціатор проєкту закону, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Інформуємо, що за результатами опрацювання у Міністерстві оборони України проєкт закону підтримується із зауваженнями та пропозиціями, що додаються", — сказав він.

Як відомо, нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби" (№11012). Він передбачає низку доплат і пільг для військових.

Документом пропонується встановлення виплат за знищення або захоплення ворожої техніки. Зокрема, за танк — в розмірі 200-370 тисяч гривень, САУ/РСЗВ — 200-370 тисяч гривень, БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему — 30-100 тисяч гривень, інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі — 10-30 тисяч гривень, ЗРК — 200-370 тисяч гривень, радіолокаційні системи засобів ППО — 200-370 тисяч гривень, засіб контрбатарейної боротьби — 30-150 тисяч гривень, засіб РЕБ — 30-150 тисяч гривень, БПЛА розвідувального типу — 30-100 тисяч гривень, БПЛА ударного типу — 30-100 тисяч гривень, крилату та балістичну ракету — 100 тисяч гривень, військовий літак — 500 тисяч гривень, військовий гвинтокрил — 300 тисяч гривень, комплекс дальнього візуального спостереження — 30 тисяч гривень, військовий корабель — 300-500 тисяч гривень, засоби РЕР — 30-100 тисяч гривень.

Крім того, законопроєкт передбачає одноразову грошову виплату військовим, які після 24 лютого 2022 року уклали чи продовжили контракт про проходження служби на строк не менше 3 років або до закінчення воєнного стану. Відтак, солдатам можуть виплатити 120 тисяч гривень, сержантам і старшинам — 160 тисяч гривень, офіцерам — 200 тисяч гривень.

Для тих, хто має право звільнитися зі служби за сімейними обставинами або станом здоровʼя, але виявив бажання продовжити служити, пропонується встановити щомісячну додаткову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень.

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки кажуть, що профінансувати з державного бюджету реалізацію законопроєкту цілком реально.

Раніше "Телеграф" писав, як деяким військовим отримати 50 тисяч гривень.