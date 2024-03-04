За танк – 370 тыс. грн, за самолет – полмиллиона: украинским бойцам заплатят за уничтоженную технику врага

Также законопроект предусматривает единовременную денежную выплату военным

Министерство обороны Украины и Вооруженные силы Украины поддерживают проект закона об установлении доплат и льгот для мотивации военнослужащих "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы" (№11012). Замечания и предложения к документу технические, но в письме главнокомандующего ВСУ Александра Сырского говорится, что законопроект "поддерживается Вооруженными силами Украины без замечаний".

Об этом в комментарии Укринформу сообщил инициатор проекта закона, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Информируем, что по результатам обработки в Министерстве обороны Украины проект закона поддерживается с прилагаемыми замечаниями и предложениями", — сказал он.

Как известно, нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о мотивации военной службы" (№11012). Он предусматривает ряд доплат и льгот для военных.

Документом предлагается установка выплат за уничтожение или захват вражеской техники. В частности, за танк — в размере 200-370 тысяч гривен, САУ/РСЗО — 200-370 тысяч гривен, БМД, БТР, БМП, командно-штабную машину, артиллерийскую систему — 30-100 тысяч гривен, другие бронеавтомобили или грузовые автомобили — 10-30 тысяч гривен, ЗРК — 200-370 тысяч гривен, радиолокационные системы средств ПВО — 200-370 тысяч гривен, средство контрбатарейной борьбы — 30-150 тысяч гривен, средство РЭБ — 30-150 тысяч гривен, БПЛА разведывательного типа — 30-100 тысяч гривен, БПЛА ударного типа — 30-100 тысяч гривен, крылатую и баллистическую ракету — 100 тысяч гривен, военный самолет — 500 тысяч гривен, военный вертолет — 300 тысяч гривен, комплекс дальнего визуального наблюдения — 30 тысяч гривен, военный корабль — 300- 500 тысяч гривен, средства РЭР — 30-100 тысяч гривен.

Кроме того, законопроект предусматривает единовременную денежную выплату военным, которые после 24 февраля 2022 заключили или продлили контракт о прохождении службы на срок не менее 3 лет или до окончания военного положения. Следовательно, солдатам могут выплатить 120 тысяч гривен, сержантам и старшинам — 160 тысяч гривен, офицерам — 200 тысяч гривен.

Для тех, кто имеет право уволиться со службы по семейным обстоятельствам или состоянию здоровья, но изъявил желание продолжить служить, предлагается установить ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 10 тысяч гривен.

В Комитете Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке говорят, что профинансировать из государственного бюджета реализацию законопроекта вполне реально.

Ранее "Телеграф" писал, как некоторым военным получить 50 тысяч гривен.