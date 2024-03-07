Гаражи с погребами или национальная достопримечательность? Что известно об участках у урочища Китаево в Киеве

Еще почти 20 лет назад "Киевская овощная фабрика" получила в аренду от Киевсовета участки рядом с урочищем Китаево. И довольно внезапно, только в прошлом году, к этой земле возник общественный интерес. Активные дискуссии о том, можно ли реализовывать здесь девелоперские проекты, то поднимаются, то утихают. В них часто фигурируют тезисы о защите будущего археологической памятки, хотя согласно официальному зонированию арендованные участки не имеют к ней никакого отношения.

Земучасток расположен рядом с исторической местностью Китаево с монастырем, пещерами и остатками старого недействующего кладбища. Это соседство со значительным достоянием национального масштаба часто является основой для формирования сомнений в общественности, хотя арендатор никогда не переходил грань закона.

С 2007 года "Киевская овощная фабрика" платила за аренду и не мешала археологам вести раскопки и проводить исследования. При этом сам же участок, судя по правоучредительной документации, еще с советских времен находился в коммунальной собственности вне национального памятника. А еще, как оказалось, на земучастке еще при СССР построили жилые дома с подземными коммуникациями, а некоторые жители даже установили там гаражи, погреба. Некоторые локации находятся в захламленном состоянии.

Также выяснилось, что часть спорной территории, проект на которой будет реализовывать девелопер KAN Development, компания планирует выделить под строительство туристско-общественного комплекса, который должен популяризировать расположенную рядом археологическую достопримечательность и стать современной визитной карточкой Китаево. Для этого учтут рекомендации и предложения Минкульта, ученых и общины, приглашаемых к диалогу. На другой территории планируется строительство жилых домов, образовательных учреждений с соответствующей инфраструктурой.

Представители Киевсовета и девелопера не раз подчеркивали, что нет ни одного согласованного в установленном порядке документа, свидетельствующего о том, что эта земля — национальная достопримечательность. Напротив, есть проект охранных зон, утвержденный в 2008 году Госслужбой национального культурного наследия. Согласно ему, предмет для спора просто отсутствует – участки будущего девелоперского проекта и зон охраны комплекса памятников не накладываются. Госорганы же странным образом активизировались только сейчас, хотя угрозы для истории и археологии отсутствуют.

Примечательно, что многолетние археологические раскопки на спорной земле в урочище Китаево особых чрезвычайных результатов не принесли: исследователи нашли около десятка старых гвоздей, кувшинов и некоторые окаменевшие артефакты. Это предполагает изъятие предметов из земли и их передачу, в случае подтверждения исторической ценности, в музейные фонды, а не музеефикацию самого участка.

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