Держава втрачає 10 млрд грн через схеми нелегальних онлайн-казино, — економісти

Основний інструмент фінансової інфраструктури нелегальних онлайн-казино – "дроп"-картки

Розмір тіньового сегменту азартного ринку, який працює без державних ліцензій, досягає 40-50%, а збитки державного бюджету від схем нелегальних онлайн-казино оцінюється в 10 млрд грн на рік.

Про це йдеться в колонці на сайті "Інтерфакс-Україна" за авторством економіста Ukraine Economic Outlook Григорія Кукурузи та директор Департаменту казначейства ТОВ "ФК МАНІ РЕПАБЛІК" Богдана Довженка.

"Наразі від 40% до 50% ринку азартного бізнесу продовжує знаходитись в тіні (а це в середньому 12 млрд грн на місяць). Основний інструмент фінансової інфраструктури нелегальних онлайн-казино (близько 70%) – це саме "дроп"-картки", — йдеться в матеріалі.

Ці 40-50% — це нелегальні оператори, які не мають державної ліцензії на організацію азартних ігор.

Механізм дроп-карт, який освоїли тіньовий сегмент ринку, працює наступним чином: знаходяться люди, які за певну винагороду готові "здати в оренду" відкриту у банку картку. За це така підставна особа, на чиє ім’я відкрита картка, отримує десь 10-14 тисяч гривень на місяць. Через таку дроп-картку приймають за місяць сотні та навіть тисячі платежів на суми у сотні тисяч гривень.

"Наприклад, створюють цілі мережі таких дроп-карток, на які, приміром, можуть приймати ставки або поповнення депозитів у нелегальних онлайн-казино. Далі ці кошти вже або отримують готівкою, або переказують на інші рахунки", — йдеться в статті.

Як повідомлялося, у 2023 році легальний сегмент грального бізнесу сплатив до бюджету 10,4 млрд грн. Зростання платежів від грального бізнесу, який працює за ліцензіями, зріс в 14 разів.