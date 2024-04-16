Государство теряет 10 млрд грн из-за схем нелегальных онлайн-казино, — экономисты

Основной инструмент финансовой инфраструктуры нелегальных онлайн-казино – "дроп"-карты

Размер теневого сегмента азартного рынка, работающего без государственных лицензий, достигает 40-50%, а ущерб государственному бюджету от схем нелегальных онлайн-казино оценивается в 10 млрд грн в год.

Об этом говорится в колонке на сайте "Интерфакс-Украина" за авторством экономиста Ukraine Economic Outlook Григория Кукурузы и директора Департамента казначейства ООО "ФК МАНИ РЕПАБЛИК" Богдана Довженко.

"Сейчас от 40% до 50% рынка азартного бизнеса продолжает находиться в тени (а это в среднем 12 млрд грн в месяц). Основной инструмент финансовой инфраструктуры нелегальных онлайн-казино (около 70%) – это именно "дроп"-карты", — говорится в материале.

Эти 40-50% — это нелегальные операторы, не имеющие государственной лицензии на организацию азартных игр.

Механизм дроп-карт, освоивший теневой сегмент рынка, работает следующим образом: находятся люди, которые за определенное вознаграждение готовы "сдать в аренду" открытую в банке карточку. За это такое подставное лицо, на чье имя открыта карточка, получает где-то 10-14 тысяч гривен в месяц. Через такую дроп-карту принимают за месяц сотни и даже тысячи платежей на суммы в сотни тысяч гривен.

"Например, создают целые сети таких дроп-карт, на которые, например, могут принимать ставки или пополнение депозитов в нелегальных онлайн-казино. Далее эти средства уже либо получают наличными, либо переводят на другие счета", — говорится в статье.

Как сообщалось, в 2023 году легальный сегмент игорного бизнеса уплатил в бюджет 10,4 млрд грн. Рост платежей от игорного бизнеса, работающего по лицензиям, вырос в 14 раз.