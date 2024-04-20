Зеленський назвав умову, за якої Росія нападе на НАТО: які країни під загрозою

Президент України не виключає того, що Путін може затіяти ще одну війну

Якщо Росія нападе на НАТО, то під загрозою опиняться балтійські країни (Естонія, Латвія та Литва). Президент РФ Володимир Путін наважиться піти війною на Альянс у тому випадку, якщо здобуде перемогу в Україні.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю бразильським журналістам. Глава держави вважає, що західним військам буде важко вибити російську армію.

"Хоч скажу, що якщо ми не витримаємо це все, але я вірю, що цього не станеться, але припустимо, що ми не витримаємо, то в Росії не так багато кроків куди йти далі. Вони прийдуть у балтійські держави, хоче це хтось чи не хоче, кажуть, що цього не буде, всі ці суперечки зайві — вони точно прийдуть, бо їм треба кудись йти вперед", — сказав Володимир Зеленський.

Український президент зазначив, що всі імперії рухалися таким шляхом, і Путін не стане винятком. Напавши на Україну, російський диктатор припустився помилки, і найбезпечніше для Росії атакуватиме ті країни, де буде найменший опір.

"Вдруге він таку помилку не повторить, тому що простіше з меншою країною. Менше захищена, менше людей, менше зброї. І це буде країна, яка була в Радянському союзі. І під це потрапляють балтійські країни. І він туди піде", — вважає президент.

Володимир Зеленський також вважає, що якщо Росія нападе на країни Балтії, західним воскам буде складно вибити агресора.

"І це буде війна Росія-НАТО. Безумовно, вона буде, якщо Україна не встоїть. Або не йти туди. І тоді це буде перемога Росії над країнами НАТО. І тоді буде перерозподіл територій у всьому світі", — заявив український президент.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні не відкидають розміщення сил НАТО на своїй території. У Верховній Раді назвали умови для цього.