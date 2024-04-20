Зеленский назвал условие, при котором Россия нападет на НАТО: какие страны под угрозой

Президент Украины не исключает того, что Путин может затеять еще одну войну

Если Россия нападет на НАТО, то под угрозой окажутся балтийские страны (Эстония, Латвия и Литва). Президент РФ Владимир Путин решится пойти войной на Альянс в том случае, если одержит победу в Украине.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью бразильским журналистам. Глава государства считает, что западным войскам будет сложно выбить российскую армию.

"Хотя скажу, что если мы не выдержим это все, но я верю, что этого не произойдет, но предположим, что мы не выдержим, то у России не так много шагов куда идти дальше. Они придут в балтийские государства, хочет это кто-то или не хочет, говорят, что этого не будет, все эти споры лишние — они точно придут, потому что им нужно куда-то идти вперед", — сказал Владимир Зеленский.

Украинский президент отметил, что все империи двигались таким путем и Путин не станет исключением. Напав на Украину, российский диктатор совершил ошибку, и безопаснее всего для России будет атаковать те страны, где будет наименьшее сопротивление.

"Второй раз он такую ошибку не повторит, потому что проще с меньшей страной. Меньше защищена, меньше людей, меньше оружия. И это будет страна, которая была в Советском союзе. И под это попадают балтийские страны. И он туда пойдет", — считает президент.

Владимир Зеленский также считает, что если Россия нападет на страны Балтии, то западным воскам будет сложно выбить агрессора.

"И это будет война Россия-НАТО. Безусловно, она будет, если Украина не устоит. Или не идти туда. И тогда это будет победа России над странами НАТО. И тогда будет перераспределение территорий по всему миру", — заявил украинский президент.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине не исключают размещения сил НАТО на своей территории. В Верховной Раде назвали условия для этого.