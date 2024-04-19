"Маємо бути готовими": генерал НАТО сказав, коли Росія може напасти на країни Альянсу

Російська агресія проти України у 2022 році спровокувала найглибшу кризу у відносинах Заходу та Росії з часів 1962 року

Російський терористичний режим може бути готовий через п'ять-вісім років атакувати країни НАТО. Якщо РФ вирішить це зробити, саме стільки часу піде в росіян, щоб відновити свою добряче пошарпану в Україні армію, тоді як НАТО може бути неготовим до війни.

Про це сказав генеральний інспектор збройних сил Німеччини, генерал-лейтенант Карстен Броєр, повідомляє інформаційне агентство Reuters. За його словами, аналітики НАТО зазначають, що за мінімум п'ять років росіяни, якщо дати їм спокій, відновлять свою бойову силу до рівня, коли зможуть замислитися про атаку на члена Альянсу.

"Я не кажу, що це станеться, але що це можливо… Ми бачимо, що Росія виробляє багато військової техніки й не відправляє всю цю техніку на передову в Україну… тому до 2029 року ми маємо бути готовими. Те, що ми бачимо, — це загроза через п'ять-вісім років", – сказав генерал.

Видання окремо зазначає, що російська агресія проти України у 2022 році спровокувала найглибшу кризу у відносинах Заходу та Росії з часів 1962 року, коли світ стояв на грані ядерної війни. Російський терористичний режим регулярно заявляє, що не планує нападати на НАТО, про що говорив також і російський диктатор Володимир Путін. Проте заявам росіян після лютого 2022 року майже не вірять.

6 з 32 членів НАТО мають спільний кордон з російськими терористами. Це Норвегія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і Польща.

Схоже за все, що Третя світова війна розпочнеться протягом наступних п'яти-десяти років, воювати доведеться проти альянсу Китаю та Росії, а Україна буде одним з найкращих союзників США. Такі відповіді дали громадяни Сполучених Штатів на соцопитуванні, яке проводила американська організація YouGov.

Раніше "Телеграф" писав, що загроза Третьої світової війни є цілком реальною, вважає колишній спецпредставник США з України Курт Волкер. Тому світ має докласти зусиль для її запобігання. Якщо російського диктатора Володимира Путіна вдасться зупинити в Україні, це стане суттєвим чинником зупинення глобального конфлікту.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Третя світова війна є цілком можливою, — Курт Волкер про програш Росії, переговори з Путіним і плани Трампа"