Під загрозою мільярд людей: у НАТО розповіли, як Росія може непомітно вдарити по Європі

Атака може мати руйнівні наслідки

Майже мільярд людей у Європі та Північній Америці можуть зіткнутися із серйозними проблемами. Це пов’язано зі спробами Росії знайти вразливість у захисті підводних об’єктів інфраструктури, на кшталт вітряних електростанцій, трубопроводів та кабелів електрики та інтернету.

Як пише The Guardian, про це розповів заступник командувача Об’єднаного морського командування НАТО Дідьє Малетер. За його словами, ця інфраструктура не проєктувалась для того, щоб протистояти гібридній війні, яку веде Росія та інші противники Заходу.

Він зазначив, що росіяни розробили багато гібридних інструментів, які можуть підірвати європейську економіку шляхом пошкодження кабелів та трубопроводів.

"Вся наша морська економіка перебуває під загрозою", — зазначив Малетер.

Щоб наголосити на розмірах загрози, він зазначив, що понад 90% усього світового інтернету проходить кабелями під водою. Зокрема, зв’язок між Європою та Північною Америкою тримається виключно на підводних маршрутах.

"Це дуже важлива проблема, оскільки це проблема безпеки майже 1 мільярда цивільних осіб країн НАТО", — додав він.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв війну Росії проти України з анексією території Чехословаччини Адольфом Гітлером у 1938 році. Він також вважає, що Європі слід готуватись до широкомасштабного нападу РФ.