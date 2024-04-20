ЗСУ отримали штурмовик від Литви: літак уже в Україні (фото)

Литва допомогла Україні з бойовою авіацією

Поки Україна чекає появи на полі бою літаків F-16, Литва теж передала ЗСУ бойовий літак. Йдеться про легкий штурмовик L-39ZA.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Литви. Зазначається, що літак було розібрано та передано Україні частинами.

"Літаки L-39ZA "Альбатрос" використовувалися в литовській армії для підготовки офіцерів управління винищувачами, для забезпечення бойової підготовки льотчиків у складних метеорологічних умовах вдень і вночі", — йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Вільнюс передавав цього року на потреби ЗСУ 155-мм боєприпаси, бронетранспортери M577, протидронні системи, генератори, зимове обладнання, гранатомети Carl Gustaf та систем дистанційного підриву RISE-1. Загальний обсяг наданої допомоги становить понад мільярд євро, з них військової допомоги надано на 610 мільйонів євро.

Літак L-39ZA — це покращена версія навчального літака Л-39 "Альбатрос", який вироблявся в Чехословаччині, а потім у Чехії, з 1970 по 1999 рік. Оригінальна модель широко застосовується країнами колишньої Організації варшавського договору, включаючи й Україну, як навчальний літак.

L-39ZA є модернізацією "Альбатросу" під легкий штурмовик. Для цього на нього встановили двоствольну гармату ГШ-23 та чотири підкрильні вузли підвіски озброєння.

Екіпаж: 1 або 2 особи

Довжина: 12,13 м

Розмах крила: 9,46 м

Висота: 4,47 м

Площа: 18,8 м2

Маса порожнього: 3395 кг

Максимальна швидкість горизонтального польоту: 760 км/год.

Максимальна дальність польоту: 1015 км (з заправкою консольних баків)

Практична стеля: 11 500 м

Для порівняння добре відомий українським силам бойовий МіГ-29 може розганятись до 2450 км/год, підійматися на 18 км та має 6+1 точок кріплення озброєння. Попри це, Л-39 виконують важливу роль в українській армії як літак навчання екіпажу.

"Зграя" Л-39 в порівнянні з МіГ-29

Раніше "Телеграф" розповів, що в уряді Швеції активізувалися обговорення передачі Україні винищувачів Gripen. Це сталося після рішення Норвегії, Данії, Бельгії та Нідерландів передати Україні винищувачі F-16.