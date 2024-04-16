Прем'єр Греції заявив, що не дасть Україні F-16: пояснив причини, згадав і про РФ

У Греції є занепокоєння щодо власної безпеки

Наприкінці березня ЗМІ повідомили, що Україна хоче купити у Греції винищувачі F-16. Проте прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заперечив наміри країни передати літаки.

Про це він сказав в інтерв’ю Rzeczpospolita. За його словами, "ми не готові дарувати Україні літаки F-16".

Прем'єр зауважив, що інформація ЗМІ про передачу винищувачів F-16 не відповідає дійсності.

"Однак підкреслю, що ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну. Ми ухвалили це рішення на самому початку вторгнення", – сказав Міцотакіс.

Водночас грецький прем’єр нагадав, що Афіни мають "історично сильні зв'язки з Росією, культурні, релігійні", але "рішуче виступають проти кремлівського режиму".

Він наголосив, що Греція надала "значну кількість 155-мм снарядів" і "постійно шукає шляхи подальшого посилення нашої військової підтримки". Проте Міцотакіс відмовився надати більш розгорнуту відповідь щодо військової допомоги Києву.

"Але я ще раз підкреслю, що у нас є занепокоєння щодо нашої власної безпеки. Тому ми повинні бути дуже обережними, щоб поставки в Україну не зменшили нашу здатність забезпечити потужне стримування. Ми повинні бути пильними через нашого сусіда (Туреччину – ред.)", – пояснив він.

Раніше "Телеграф" писав, що Норвегія готує для передачі Україні партію винищувачів F-16, але є нюанс.