ВСУ получили штурмовик от Литвы: самолет уже в Украине (фото)
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Литва помогла Украине с боевой авиацией
Пока Украина ждет появления на поле боя самолетов F-16, Литва тоже передала ВСУ боевой самолет. Речь идет о легком штурмовике L-39ZA.
Об этом говорится на сайте Министерства обороны Литвы. Отмечается, что самолет был разобран и передан Украине по частям.
"Самолеты Л-39ЗА "Альбатрос" использовались в литовской армии для подготовки офицеров управления истребителями, для обеспечения боевой подготовки летчиков в сложных метеорологических условиях днем и ночью", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что Вильнюс передавал в этом году на нужды ВСУ 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры M577, противодронные системы, генераторы, зимнее оборудование, гранатометы Carl Gustaf и систем дистанционного подрыва RISE-1. Общий объем предоставленной помощи составляет более одного миллиарда евро, из них военной помощи предоставлено на 610 миллионов евро.
Самолет L-39ZA это улучшенная версия учебного самолета Л-39 "Альбатрос", который производился в Чехословакии, а затем в Чехии, с 1970 по 1999 год. Оригинальная модель широко применяется странами бывшей Организации варшавского договора, включая и Украину, в качестве учебного самолета.
L-39ZA является модернизацией "Альбатроса" под легкий штурмовик. Для этого на него установили двуствольную пушку ГШ-23 и четыре подкрыльевых узла подвески вооружения.
- Экипаж: 1 или 2 человека
- Длина: 12,13 м
- Размах крыла: 9,46 м
- Высота: 4,47 м
- Площадь: 18,8 м2
- Масса пустого: 3395 кг
- Максимальная скорость горизонтального полёта: 760 км/ч
- Максимальная дальность полёта: 1015 км (с заправкой консольных баков)
- Практический потолок: 11 500 м
Для сравнения хорошо известный украинским силам боевой МиГ-29 может разгоняться до 2450 км/ч, подниматься на 18 км и имеет 6+1 точек крепления вооружения. Несмотря на это Л-39 выполняют важную роль в украинской армии как самолет обучения экипажа.
Ранее "Телеграф" рассказал, что в правительстве Швеции активизировались обсуждения передачи Украине истребителей Gripen. Это произошло после решения Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать Украине истребители F-16.