ВСУ получили штурмовик от Литвы: самолет уже в Украине (фото)

Литва помогла Украине с боевой авиацией

Пока Украина ждет появления на поле боя самолетов F-16, Литва тоже передала ВСУ боевой самолет. Речь идет о легком штурмовике L-39ZA.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Литвы. Отмечается, что самолет был разобран и передан Украине по частям.

"Самолеты Л-39ЗА "Альбатрос" использовались в литовской армии для подготовки офицеров управления истребителями, для обеспечения боевой подготовки летчиков в сложных метеорологических условиях днем ​​и ночью", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Вильнюс передавал в этом году на нужды ВСУ 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры M577, противодронные системы, генераторы, зимнее оборудование, гранатометы Carl Gustaf и систем дистанционного подрыва RISE-1. Общий объем предоставленной помощи составляет более одного миллиарда евро, из них военной помощи предоставлено на 610 миллионов евро.

Самолет L-39ZA это улучшенная версия учебного самолета Л-39 "Альбатрос", который производился в Чехословакии, а затем в Чехии, с 1970 по 1999 год. Оригинальная модель широко применяется странами бывшей Организации варшавского договора, включая и Украину, в качестве учебного самолета.

L-39ZA является модернизацией "Альбатроса" под легкий штурмовик. Для этого на него установили двуствольную пушку ГШ-23 и четыре подкрыльевых узла подвески вооружения.

Экипаж: 1 или 2 человека

Длина: 12,13 м

Размах крыла: 9,46 м

Высота: 4,47 м

Площадь: 18,8 м2

Масса пустого: 3395 кг

Максимальная скорость горизонтального полёта: 760 км/ч

Максимальная дальность полёта: 1015 км (с заправкой консольных баков)

Практический потолок: 11 500 м

Для сравнения хорошо известный украинским силам боевой МиГ-29 может разгоняться до 2450 км/ч, подниматься на 18 км и имеет 6+1 точек крепления вооружения. Несмотря на это Л-39 выполняют важную роль в украинской армии как самолет обучения экипажа.

"Стая" Л-39 в сравнении с МиГ-29

Ранее "Телеграф" рассказал, что в правительстве Швеции активизировались обсуждения передачи Украине истребителей Gripen. Это произошло после решения Норвегии, Дании, Бельгии и Нидерландов передать Украине истребители F-16.