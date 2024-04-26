"Чорнобиль не сприймався як пекло", - ліквідатор Сергій Мирний про наслідки аварії на ЧАЕС і несподівані факти

Науковець вважає, що Чорнобильська аварія дала нам шалений поштовх у розумінні, що таке радіація і чого варто чи не варто боятись

Занепокоєння із-за ядерної небезпеки в Україні останні два роки просто зашкалює. Суспільство регулярно обговорює – а що, якщо на нас скинуть ядерний боєприпас, підірвуть Запорізьку атомну станцію або влаштують аварію на прикордонній російській Курській? Війна в Україні загострила ядерне питання і для всього світу.

"Телеграф" поговорив із офіцером радіаційної розвідки, ліквідатором аварії на ЧАЕС, науковим співробітником Національного музею "Чорнобиль", письменником, екологом Сергієм Мирним про вплив радіації на організм людини, про роботу в Чорнобильській зоні і про гасіння панічних настроїв.

"Це не сприймалось як пекло, і дійсно таким не було"

– Ви – людина, що часто з гумором розповідає про те, що бачили і в чому приймали участь у 30-кілометровій зоні в перші місяці після вибуху. Але насправді, що відчувала молода людина 27 років, коли її відправляли в це пекло?

– Насправді це не сприймалось як пекло. І дійсно таким не було. Тому що туди потрапили військові — кадрові й із запасу, — яких в Радянському Союзі ще з школи готували діяти в умовах третьої світової війни з використанням ядерної, термоядерної, хімічної й бактеріологічної зброї. В порівнянні із цим, Чорнобиль був відносно легкою ситуацією: ніяких перелічених видів зброї, саме лише радіаційне забруднення. І, звичайно, ніякої стрільби.

– Я читала, що в Чорнобиль нагнали купу людей, а застосовували в ліквідації лише відсотків 30?

– Це як в армії в радянській системі – люди були дешевим ресурсом, якого було багато. В Україні зараз ситуація кардинально змінилась. Суспільство стало гуманнішим і свідомим.

А тоді державна система відреагувала на виклик Чорнобиля так, як вона уміла. Готувалися до війни, а війна – це масова мобілізація. Цей механізм і запустили.

З одного боку, він працює, поставляє людей, а з іншого – із плануванням робіт були проблеми. На мій погляд, як мінімум третина ліквідаторів були зайвими.

Але у нас, в 25-й бригаді хімзахисту, і зокрема у батальйоні радіаційної розвідки не відчувалось, що людей забагато. На всіх справ вистачало: один батальйон розвідки, три батальйони дезактиваторів, які прибирають радіаційне забруднення, батальон автомобілістів, рота зв'язківці – всі при ділі.

У моєї роти розвідки — єдиної, яка вела розвідку всієї зони, працювала на головний військовий штаб ліквідації — майже половина складу щоденно в розвідці, хтось займається роботами в таборі, а когось послали на дезактивацію (але ми швидко перестали давати — у нас люди з дефіцитною кваліфікацією, розвідники).

– В чому суть дезактивації?

– Послідовність робіт яка? Спочатку розвідка поїхала, поміряла, виявила, наскільки забруднена якась ділянка чи будівлі. Дані розвідки — в штаб, той ставить задачу деактиваторам – і вони їдуть все це ліквідовувати: знімати верхній шар грунту, чи відмивати будівлі чи обладнання.

Дезактивація — це військовий термін це очищення від забруднюючих речовин. Якщо це земля, то їде бульдозер, і зчищає верхній шар землі. Тут же ковшом його вантажать в машину, вивозять, захоронюють. Будівлі відмивали вручну.

На АЕС фактично все забруднене обладнання та всі приміщення руками ліквідаторів були відмиті. Ми бувало приїжджаємо до адмінбудівлі АЕС, а там (особливо зранку!) – натовп людей стоїть, сотні якщо не тисячі – в строю, чекають, поки їх розведуть на роботу. І ЧАЕС досить швидко запрацювала – восени почала видавати електроенергію в мережу.

– Яким був робочий день ліквідаторів в Чорнобильській зоні?

– Різним — від цілої доби (як це було у чергового екіпажу розвідки) до хвилин. Він визначався гранично дозволеною дозою опромінення — не більше двох рентгенів на день. І чим на більшому рівні радіації люди працювали, тим меншим був час роботи. Наприклад, як в місці роботи інтенсивність випромінювання два рентгени на годину, то бригада відпрацювала там одну годину — і на виїзд із зони.

"Нам потрібна культурна радіаційна революція"

– Ви говорите, що нам потрібно як суспільству серйозно змінювати ставлення до аварії на ЧАЕС.

– Нам потрібна культурна радіаційна революція. Відкриття радіації можна порівнювати із відкриттям вогню, це зовсім новий рівень можливостей. Бо один кілограм ядерного пального, в порівнянні з кілограмом вугілля чи нафти, дає в 1 000 000 (мільйон!) разів більше енергії. Це щось казкове. А випромінювання, яке проходить крізь стіни, через товсті тверді предмети? – це теж на перший погляд неймовірно, це абсолютно інша, незвична реальність.

Людство свідомо познайомилось із явищем радіоактивності, із ядерною енергією — такими новими, незвичними, буквально казковими — всього-навсього близько сторіччя тому. І наші уявлення про них, про їхні ефекти та їх наслідки — ще сильно відстають від їх реальності. Нестача масових і фахових знань призводить до виникнення міфів, до грубих помилок, зокрема і в конкретних діях — і особистих, і суспільно-політичних.

Нам потрібно адаптуватись до цих знань. Це як із сірниками, з вогнем — дітей вчать їх запалювати, де і як це безпечно, а де небезпечно їх робити, як гасити вогнище, як не можна доторкатись до розжарених предметів тощо. Наші знання в частині можливостей і небезпек радіації теж треба подібним чином вибудувати.

– Чорнобиль в цьому допоміг?

– До Чорнобиля із цими знаннями взагалі було глухо. Чорнобиль — вперше в історії! — дав особистий, свідомий досвід великим масам людей, причому значна частина з них була досить добре освічена. Але те, чому нас вчили в школі, у вишах — красиво намальовані картинки, схеми розповсюдження радіації — сприймається зовсім не так, як на місцевості.

Взагалі, ми живемо у світі, де весь час опромінюємося. Радіація — фон нашого життя. Коли життя на Землі тільки зароджувалося, виникали одноклітинні організми, атмосфера була набагато менш щільною, радіоактивних речовин в ґрунті більше, і відповідно фонове опромінення і з космосу і з поверхні Землі було істотно більшим. І тому потужні механізми захисту від негативних ефектів радіаційного опромінення вбудовані в живі організми, в саму основу життя.

Мій особистий висновок: як біологічні істоти, ми збудовані виключно міцно в плані радіації. Є захист на рівні клітини, тканини, окремих органів і організму в цілому. Я, наприклад, пропрацював у Чорнобильській зоні більше місяця. Півроку після фізично приходив до норми — грубо кажучи, відсипався та від'їдався. І зараз моє здоров’я в межах вікової норми.

По-хорошому ще й "зовні" суспільство має допомагати – медицина, діагностика, ліки, сприятливі умови життя. Але у випадку Чорнобиля це було скоріше навпаки. І другий мій висновок: ми незвичайно вразливі як істоти із "душею", з психікою — і як істоти колективні, як "соціальні тварини", члени суспільства, яке на нас сильно і часто неконтрольовано впливає.

– А в чому саме нам потрібно змінювати сприйняття, революціонувати?

– Так склалось, що широко використовувалась і просувалась інформація про в першу чергу негативні ефекти радіаційного випромінювання – умовно від вибуху ядерної бомби. Це використовувалось в антивоєнній, антиядерній пропаганді. Саме тоді і склалося розуміння: є радіація — погано, немає — добре. Все радіаційне випромінювання вважалось ледь не смертельним, і цей негативний вплив дуже перебільшувався.

Більш того, перше знайомство масової свідомості із ядерною енергією – це були ядерні вибухи у Хіросімі та Нагасакі. І це був страх. Тільки років через десять запустили першу АЕС, атомну енергію почали використовувати для мирних потреб. А от правильне сприйняття ризиків у масовій свідомості так і не виробилось. Достатньо повної, адекватної соціальної і культурної адаптації не відбулось.

Досі вважається, що радіація абсолютно смертельна, тому відбувається стигматизація ветеранів Чорнобиля. І слова "ліквідатор Чорнобиля" сприймається завжди як "жертва Чорнобиля". І у суспільства відповідне ставлення до ліквідаторів і переселенців із зони ураження — і це неймовірно заважає їм жити, шкодить їх здоров’ю та благополуччю.

Мені не подобається, коли на темі здоров'я чорнобильців паразитують. Коли продукують матеріал, який стигматизує чорнобильців. Я повторюсь: я ніколи, коли це не стосується роботи, як зараз, не кажу, що я ліквідатор – люди одразу починають сприймати тебе як жертву.

Але Чорнобиль дав іі позитивний досвід. Коли чорнобилець з відповідним досвідом чує, що радіація смертельна, то уточнює: а про яку дозу радіації йдеться? Скажіть яка доза, тоді я зрозумію – це смертельно, небезпечно чи може взагалі нормально.

– Як багато людей, з вашого досвіду, досліджень, тоді отримали серйозні ураження?

– За моєю статистикою лише 5% ліквідаторів могли отримати дозу випромінення, яка може призвести до летальних чи дуже згубних для здоров'я наслідків.

Я знаю людей, у яких перший ступінь променевої хвороби. Вони абсолютно повноцінні в усіх сенсах. Є знайомий оператор 4 енергоблоку, який вийшов на заміну в перший ранок після вибуху і відпрацював цілу добу. Після цього закінчив Київський університет, працював журналістом. І таких людей багато.

"Я мав заспокоїти людей і водночас проволати: "Світ! Реагуйте на нас!"

– А хоча б у науковому середовищі культура ставлення до радіації сформувалась?

– В цілому, якщо брати все коло дисциплін — ні. Зокрема, багато дотримуються концепції "безпечно-небезпечно", про яку я говорив, без урахування доз радіації. У науці давно існує порогова концепція біологічних ефектів радіації. Вона говорить про те, що до певного рівня радіація ніякого впливу на організм не справляє, тому що організм має певний рівень захисту від неї. І з усім, що нижче порогової дози, справляється. А от після подолання порогу виникають негативні ефекти, які зі збвльшегням дози зростають.

І забудьте ідеалістичне уявлення про науку. Наука — це ремесло. Спосіб заробляти гроші. І є люди, які в першу чергу націлені їх заробляти, як і в кожній професії. Є майстри, які розбираються досконально і роблять роботу чесно, а є ті, що роблять що завгодно, за що платять. З порушенням стандартів якісної науки. І зокрема стверджують, що найменші дози радіації понад природні — небезпечні.

– Європа хоче робити ставку на розвиток саме ядерної енергетики…

– Зараз планує. А свого часу Чорнобиль призупинив розвиток атомної енергетики і будівництво АЕС. Зокрема і в Україні. Бо тоді вже починали будувати АЕС під Одесою, під Харковом, в Криму на Казантипі. Україні так багато не потрібно. Але треба визнати: ті атомні станції, які є, сьогодні нас рятують, забезпечуючи електроенергією в умовах бомбардування ТЕЦ тощо..

– Щодо окупованої Запорізької АЕС. Ви слідкуєте за ситуацією там?

– Коли там вночі розпочався бій, мене розбудили дзвінком з "Українського радіо", і я в прямому ефірі коментував їм розвиток ситуацію та можливі наслідки та відповідні їм дії. Цей ефір я вважаю однією з найважливіших робіт в моєму житті. Я розумів, що за кілька годин люди прокинуться, довідаються про бій на АЕС, і можливе чи навіть, за поганого сценарію, реальне радіаційне забруднення — і почнеться шалена паніка на сотні кілометрів навкруг на всьому півдні України — і ці натовпи нашу лінію оборони можуть просто знести.

З одного боку, я мав заспокоїти людей, які знаходяться безпосередньо біля ЗАЕС, вселити в них віру в свої можливості, і для цього дати їм чіткі інструкції, як діяти за різного перебігу подій. А з іншого – проволати: "Світ! Реагуйте на нас! Бо це — поіномасштабний бій на найбільшій в Європі ядерній станції!"

І я пояснював людям, як діяти в випадку витоку радіації: це може бути небезпечно, але своїми діями ви можете мінімізувати шкідливий вплив, зберегти здоров’я і життя. Взагалі, радіаційне забруднення в таких випадках нагадує димне багаття: залежно від того, де ви стоїте, вітер або несе на вас дим (причому на велику відстань!) або не несе, хоч ви й поряд з багаттям. З радіаційним витоком — те саме, він розноситься вітром. Його не видно, частинки, пил рухаються за вітром. Треба, звичайно, закрити вікна, двері – всі ці правила з того часу люди, що цікавляться питанням, сподіваюсь, знають.