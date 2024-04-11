Замінила Чорнобильську атомну: чим відома Трипільська ТЕС на Київщині, яку зруйнувала РФ (фото, відео)

Масштаби руйнувань – жахливі, грошима це не оцінити

У четвер,11 квітня, внаслідок атаки російських військ повністю зруйновано Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Знищено 100% генерації.

"Телеграф" дослідив, що відомо про теплоелектростанцію. А також чим вона була важлива для України.

Трипільська ТЕС — це найпотужніша електростанція в Київській області. Вона розташована в Обухівському районі на березі Канівського водосховища, поблизу села Трипілля, звідки станція і бере свою назву. Цей регіон належить до енергонасичених районів, де розміщені енергогенеруючі підприємства загальною потужністю 3200 МВт, з яких встановлена потужність Трипільської ТЕС становить близько 57 %.

Відтак енергогенеруюче підприємство було найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Підприємство займає площу 281,3 га і розміщене в 45-ти км від Києва.

Зазначимо, що попри атомні електростанції, ТЕС в Україні складають значну частину виробленої й споживаної електроенергії в країні і Трипільська ТЕС є однією з двох найпотужніших теплових електростанцій в Україні. Після зупинки Чорнобильської АЕС Трипільська теплова електростанція фактично стала найбільшим енергогенеруючим підприємством Київського регіону.

Трипільська ТЕС

Спочатку Трипільська ТЕС мала 4 енергоблоки потужністю 300 МВт кожен. Згодом було вирішено побудувати два додаткових енергоблоки ідентичного типу.

Основне обладнання ТЕС :

котли ТПП-210А

парові турбіни К-300-240

електрогенератори ТГВ-300

трансформатори ТДЦ-400000/330

Як виглядала Трипільська ТЕС

В якості базового палива Трипільська ТЕС використовувала вугілля, однак могла також працювати на природному газі. З 2012 по 2016 року КІЕП виконав повну модернізацію 2-го енергоблока станції. Нещодавно на станції запровадили систему видалення окислів сірки та леткої золи, яка працює за принципом "напівсухої" технології, розробленої польською компанією Rafako.

Трипільська ТЕС

За інформацією працівників ПАТ "Центренерго", унаслідок влучань, сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.

"Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні — живі", — йдеться у повідомленні.

"Масштаби руйнувань — жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний — ми з ним справимось", — сказав голова наглядової ради Андрій Гота.

Раніше екснардеп Ігор Мосійчук написав, що попередньо було 3 прильоти на території Трипільської ТЕС. Він опублікував відео з місця подій, зазначивши, що траса "Обухів-Українка" на Київщині перекрита.

Нагадаємо, російські терористи вранці 11 квітня атакували Україну ракетами та шахедами. Чергова масована ракетна атака розпочалася приблизно о 05:00 ранку, коли ракети з бомбардувальників Ту-95 увійшли в повітряний простір України.

Зазначимо, що окупанти атакували Львівщину. Постраждали два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури. Також було атаковано ще 4 області, де постраждала енергетика.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після російського ракетного удару по Київській області, де, за офіційною інформацією, було атаковано об’єкт енергетичної інфраструктури, мешканців міста Українка закликали закрити всі вікна. У повітрі є шкідливі продукти горіння.