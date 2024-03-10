Радіація їм не перешкода: чорнобильські червяки здивували вчених

Несподівана знахідка може пролити світло на причини виникнення раку у людей

Чорнобильська зона відчуження є не найбезпечнішим місцем для життя, оскільки радіоактивне випромінювання може пошкодити геном місцевих тварин та привести їх до численних хвороб та неминучої загибелі. Однак, як виявилося, далеко не всі істоти піддаються руйнівному впливу радіації.

Як йдеться у дослідженні, оприлюдненому в PNAS, вчені з Колумбійського університету (США) здійснили візит до зони відчуження, щоб ближче подивитися на місцеву живність. Як виявилося, чорнобильські нематоди (круглі черви) взагалі не постраждали від впливу іонізуючого випромінювання.

Американські вчені відвідали Чорнобиль ще у 2019 році та взяли там зразки ґрунту, гнилих фруктів та інших органічних матеріалів, щоб вивчити вплив на них радіації. Вже в США вони звернули увагу на нематод Oscheius tipulae.

Дослідники порівняли 15 геномів круглих хробаків із Чорнобиля та порівняли їх із 5 зразками з інших частин світу та виявили, що вони нічим не відрізняються. Тобто це говорить про те, що чорнобильські нематоди не були змушені еволюціонувати для того, щоб протистояти вищому рівню радіації.

"Це не означає, що Чорнобиль безпечний. Швидше це означає, що нематоди справді витривалі тварини і можуть витримувати екстремальні умови", — повідомила одна з авторів дослідження Софія Тінторі.

Після цього вчені піддали цих нематод ряду випробувань і вплинули на них різними хімічними речовинами при різному випромінюванні й виявили, що ступінь пошкодження їх ДНК не залежав від рівня радіації.

Розуміння того, які штами Oscheius tipulae були більш уразливими до пошкоджень ДНК, підштовхнуло вчених до подальших досліджень у спробах встановити, чому люди мають різний рівень опору канцерогенам. Тобто це допоможе встановити, чому в деяких людей розвивається рак, а в інших ні. Крім того, це дозволить визначити фактори ризику, які можуть впливати на розвиток раку.

Oscheius tipulae

Як повідомлялося раніше, вчені створили молекулярний "відбійний молоток" та за його допомогою успішно зруйнували ракові клітини. Для проведення експерименту їм знадобився лабораторний барвник та інфрачервоне світло.