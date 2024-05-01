Троянський кінь російських спецслужб. Чим Україна відповість на шантаж Telegram

Що робити із мережею Telegram: блокувати чи налагоджувати співпрацю? В українському інформ-просторі далі тривають дискусії щодо цього. Особливо вони пожвавились після нового скандалу.

Ввечері 28 квітня без пояснень адміністрація Telegram заблокувала чат-боти Мінцифри, СБУ та ГУР, які використовували для оперативної передачі інформації про пересування ворожих військ на території України. Хоча під блокування потрапили і деякі російські чат-боти, такі дії месенджера викликали багато запитань.

У тому, що сталося, деякі українські політики та Telegram-канали почали звинувачувати прихильників ідеї блокування соцмережі. Нібито таким чином адміністрація мережі вирішила покарати Україну. Тож "Телеграф" спробував розібратися у питанні.

"Одразу ж ряд реальних акаунтів і ще більше ботів почали намагатися пояснити це критикою Telegram з боку української влади щодо відсутності співпраці з мережею у боротьбі з російською пропагандою. Дивний приклад стокгольмського синдрому. Щось на зразок пояснення введення російських військ потребою захисту російськомовних", — відреагував на це народний депутат від "Голосу" та голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, який виступає за блокування месенджера.

Та вже в першій половині 29 квітня усі чат-боти були розблоковані. Що це було, в адміністрації мережі не надали пояснень. Інформагенція Reuters з посиланням на незване джерело в Telegram повідомило, що "боти були тимчасово відключені через хибне спрацьовування".

Декількома днями раніше до цього засновник та власник мережі росіянин Павло Дуров заявив, що адміністрація досі блокує облікові записи та ботів, які збирають координати для цільових ударів або публікують особисту інформацію із закликами до насильства. "Ми не хочемо, щоб Telegram був інструментом для насильства", — написав він.

Дуров стверджує, що у лютому 2022 року, коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, він пропонував обмежити Telegram-канали в країнах, "тому що їх використовували для військової пропаганди". За його словами, українські і російські користувачі категорично виступили проти обмежень, "ставлячи на перше місце свободу доступу до інформації, навіть коли вона необ’єктивна".

Як стало відомо "Телеграфу", до розблокування ботів було залучено Міністерство цифрової трансформації. Хоча офіційно у відомстві це спростовують.

Співрозмовник у Головному управлінні розвідки Міноборони (ГУР) запевняє, що блокування не було хибним. "Це не означає, що була пряма вказівка російської ФСБ. Але ми цього не виключаємо", — сказав він "Телеграфу".

Мета — подивитись на реакцію в українському суспільстві, а також спроба шантажувати Україну у питанні повної заборони Telegram. У розвідці повідомили, що висновки було зроблено. Які саме, співрозмовник не уточнив.

Хоча сам керівник ГУР Кирило Буданов публічно заявив, що Telegram становить небезпеку в Україні.

"Він багато в чому завдає руйнівного ефекту тут усередині, але так само завдяки йому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш працює", — сказав він.

Однак при цьому розвідникам заборонено користуватись Telegram.

Керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей вважає, що дана історія ще більше викликає запитань стосовно надійності мережі щодо даних користувачів.

"Блокування чат-ботів можна вважати важливим сигналом — що найбільш популярна платформа в Україні може діяти без попереджень, без пояснень, непрозоро і утаємничено. Я вже не кажу про те, що ніхто не розуміє, як ця платформа працює: як вони фінансуються, які технічні протоколи шифрування, де зберігаються дані, де знаходяться їхні сервери, де перебуває персонал тощо", — прокоментував він "Телеграфу".

На його думку, Telegram — це повний даркнет ("темний інтернет" (з англ. Darknet): повністю анонімна, нерегульована і нікому не підконтрольна частина мережі. — Ред.), троянський кінь з багатьма невідомими.

"І лише справа часу, коли після цього сюрпризу, ми можемо отримати інші", — додає він.

Соловей нагадує, коли відбувались заворушення в Махачкалі та в Башкортостані, тоді моментально були закриті всі опозиційні ресурси в месенджері, а адміністратори — викриті російським силовикам. За його словами, сервери Telegram контролюють російські компанії, а це не може не відбуватися без участі російських спецслужб.

Попри загрози, 88% українців є користувачами мережі. Тому звичайним блокуванням проблему не вирішити. Співрозмовник "Телеграфу" в Офісі президента розповів, що українська сторона працює над тим, аби мережа мала менше можливостей для російських спецслужб.

"Тому поки стоїть питання саме про комунікацію з адміністрацією", — каже джерело, додаючи, що в цей процес залучено багато людей.

Але з ким напряму́ потрібно розмовляти — не зовсім ясно. Нині листи від Telegram офіційно надсилає так званий представник Ремі Вонг. Але хто ця людина і чи існує вона взагалі, встановити не вдалося.

Чи буде заблокована мережа найближчим часом? Ні. Нардеп Юрчишин в коментарі "Телеграфу" уточнив, що жоден законопроєкт про це не готується. Блокування можливе лише рішенням Ради національної безпеки та оборони, як це було 2017 року, коли українська влада прийняла рішення блокування іншої соцмережі Дурова "Вконтакте".