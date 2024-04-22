"Це величезна проблема": Буданов розповів, що треба зробити з Telegram в Україні

Анонімність Telegram-каналів є ненормальною

Робота месенджера Telegram в Україні є величезною проблемою. Потрібно на законодавчому рівні впорядкувати його діяльність.

Про це в інтервʼю ВВС розповів глава Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. На його думку, необхідно на законодавчому рівні змусити всі медіаресурси, які працюють на платформі Telegram, зареєструватися.

"Щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію — а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві — неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?" — зазначив очільник ГУР.

На уточнююче запитання журналіста, чи мова йде про анонімні Telegram-канали, Буданов відповів ствердно. Водночас він наголосив, що всі Telegram-канали є анонімними.

"Ви знаєте хоч один Telegram-канал, який сказав прямо, що я – це я? От і відповідь", — заявив він.

Водночас Буданов зазначив, що закриття чи блокування таких каналів може стати лише тимчасовим вирішенням цієї проблеми. Він наголосив, що їх треба змусити зареєструватися.

"Це не буде тиском на пресу. В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути… Чому я вам це взагалі розповідаю? Ви ж представник журналістики. Ти дуже б зраділа, якби до вас прийшли і сказали: все, тепер з цього дня ти пишеш отак? Ну зрозуміло, це ненормально було б. Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально", — підсумував очільник ГУР.

Як відомо, у Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт щодо регулювання месенджера Telegram та інших платформ загального доступу до інформації. У разі його прийняття деякі види контенту будуть заборонені.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" і голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв вважає, що в Україні настав час, коли треба запроваджувати воєнну цензуру, зокрема, це стосується обмеження додатка Telegram та платформи Тік-Ток. Але якщо прийняти цей законопроєкт, то він буде непопулярний і по факту нічого не зміниться.