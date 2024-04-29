Блокування українських чат-ботів в Telegram було помилкою? Reuters дізнався, що сталося

Сервіси не працювали менш як добу, проте ситуація викликала резонанс у суспільстві

Чат-боти Головного управління розвідки (ГУР), Служби безпеки України (СБУ) та Міністерства цифрової трансформації України були заблоковані через помилку. Їх відключили через помилкове спрацювання, але зранку 29 квітня сервіси відновили роботу.

Неназваний працівник Telegram розповів про помилку. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

"Представник Telegram заявив, що боти були тимчасово відключені через помилкове спрацьовування, але згодом були відновлені", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що увечері 28 квітня стало відомо про блокування чат-ботів ГУР, СБУ та Мінцифри. Ці сервіси використовувались для оперативної передачі інформації про пересування ворожих військ на території України. Також під блокування потрапили деякі російські чат-боти.

Деякі публічні особи почали ділитись своїми здогадками, з чим пов’язане блокування. Журналіст Костянтин Риженко написав, що так у Telegram могли відреагувати на чутки про обмеження роботи месенджера в Україні.

Після блокування офіційних чат-ботів українських спецслужб, росіяни почали робити фейкові сторінки зі схожими назвами. Так вони намагаються ідентифікувати патріотів, які залишились на окупованих територіях.

Раніше "Телеграф" писав, як у ГУР прокоментували блокування чат-ботів в месенджерів. Пресслужба опублікувала офіційну заяву.