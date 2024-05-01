Троянский конь российских спецслужб. Чем Украина ответит на шантаж Telegram

Что делать с сетью Telegram: блокировать или налаживать сотрудничество? В украинском информ-пространстве продолжаются дискуссии по этому поводу. Особенно они оживились после нового скандала.

Вечером 28 апреля без объяснений администрация Telegram заблокировала чат-боты Минцифры, СБУ и ГУР, которые использовали для оперативной передачи информации о передвижении вражеских войск по территории Украины. Хотя под блокировку попали и некоторые российские чат-боты, такие действия мессенджера вызвали множество вопросов.

В произошедшем некоторые украинские политики и Telegram-каналы начали обвинять сторонников идеи блокирования соцсети. Якобы, таким образом администрация сети решила наказать Украину. Так что "Телеграф" попытался разобраться в вопросе.

"Сразу же ряд реальных аккаунтов и еще больше ботов начали пытаться объяснить это критикой Telegram со стороны украинских властей по поводу отсутствия сотрудничества с сетью в борьбе с российской пропагандой. Удивительный пример стокгольмского синдрома. Что-то вроде объяснения введения российских войск потребностью защиты русскоязычных", — отреагировал на это народный депутат от "Голоса" и председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин, выступающий за блокирование мессенджера.

Но уже в первой половине 29 апреля все чат-боты были разблокированы. Что это было, в администрации сети не дали пояснений. Информагентство Reuters со ссылкой на незваный источник в Telegram сообщило, что "боты были временно отключены из-за ошибочного срабатывания".

Несколькими днями ранее основатель и владелец сети россиянин Павел Дуров заявил, что администрация до сих пор блокирует учетные записи и ботов, которые собирают координаты для целевых ударов или публикуют личную информацию с призывами к насилию. "Мы не хотим, чтобы Telegram был инструментом для насилия", – написал он.

Дуров утверждает, что в феврале 2022 г., когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, он предлагал ограничить Telegram-каналы в странах, "потому что их использовали для военной пропаганды". По его словам, украинские и российские пользователи категорически выступили против ограничений, "ставя во главу угла свободу доступа к информации, даже когда она необъективна".

Как стало известно "Телеграфу", к разблокировке ботов было привлечено Министерство цифровой трансформации. Хотя официально в ведомстве это опровергают.

Собеседник в Главном управлении разведки Минобороны (ГУР) уверяет, что блокировка не была ошибочной. "Это не значит, что было прямое указание российской ФСБ. Но мы этого не исключаем", — сказал он "Телеграфу".

Цель — взглянуть на реакцию в украинском обществе, а также попытка шантажировать Украину в вопросе полного запрета Telegram. В разведке сообщили, что выводы были сделаны. Какие именно собеседник не уточнил.

Хотя сам руководитель ГУР Кирилл Буданов публично заявил, что Telegram представляет опасность в Украине.

"Он во многом оказывает разрушительный эффект здесь внутри, но так же благодаря ему можно что-то доносить до людей на оккупированных территориях. Это то, что более-менее работает", — сказал он.

Однако при этом разведчикам запрещено использовать Telegram.

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей считает, что данная история еще больше вызывает вопросы о надежности сети данных пользователей.

"Блокировку чат-ботов можно считать важным сигналом — что наиболее популярная платформа в Украине может действовать без предупреждений, без объяснений, непрозрачно и таинственно. Я уже не говорю о том, что никто не понимает, как эта платформа работает: как они финансируются, какие технические протоколы шифрования, где хранятся данные, где находятся их серверы и персонал и т.д.", — прокомментировал он "Телеграфу".

По его мнению, Telegram — это полный даркнет ("темный интернет" (с англ. Darknet): полностью анонимная, нерегулируемая и никому не подконтрольная часть сети. — Ред.), троянский конь со многими неизвестными.

"И только дело времени, когда после этого сюрприза мы можем получить другие", — добавляет он.

Соловей напоминает, когда происходили беспорядки в Махачкале и Башкортостане, тогда моментально были закрыты все оппозиционные ресурсы в мессенджере, а администраторы разоблачены российским силовикам. По его словам, серверы Telegram контролируют российские компании, а это не может не происходить без участия российских спецслужб.

Несмотря на угрозу, 88% украинцев являются пользователями сети. Поэтому обычной блокировкой проблему не решить. Собеседник "Телеграфа" в Офисе президента рассказал, что украинская сторона работает над тем, чтобы сеть имела меньше возможностей для российских спецслужб.

"Поэтому пока стоит вопрос именно о коммуникации с администрацией", — говорит источник, добавляя, что в этот процесс вовлечены многие люди.

Но с кем напрямую нужно разговаривать – не совсем ясно. В настоящее время письма от Telegram официально посылает так называемый представитель Реми Вонг. Но кто этот человек и существует ли он вообще, установить не удалось.

Будет ли заблокирована сеть в ближайшее время? Нет. Нардеп Юрчишин в комментарии "Телеграфу" уточнил, что ни один законопроект об этом не готовится. Блокировка возможна только решением Совета национальной безопасности и обороны, как это было в 2017 году, когда украинские власти приняли решение блокировать другую соцсеть Дурова "Вконтакте".