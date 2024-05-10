"Це армія, а не дитячий садок": депутат розкритикував курсантів НАСВ за скарги на цькування

Курсанти і командири не можуть знайти спільну мову

Гучний скандал у львівській Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного не може добігти кінця. Під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, 10 травня, знайти "одну" правду так і не вдалося. Однак молоді люди, які готуються стати офіцерами не відмовляються від звинувачень про застосування до них фізичної сили, булінгу і цькування за статевою ознакою. Атмосфера на засіданні була напруженою, а очікуваного з'явлення голови академії Павла Ткачука не відбулося — він раптово захворів. "Телеграф" дізнався що буде далі.

"Така поведінка курсантів може підірвати дисципліну в армії"

Наразі колектив академії та курсанти розділилися у своїх оцінках подій, що відбуваються, і звернулися з відкритими листами до керівництва держави з проханням втрутитися. НАСВ закликає зупинити "принизливу і необґрунтовану кампанію дискредитації" з боку народних депутатів України Анни Скороход та Юлії Яцик. Курсанти ж вимагають вжити заходів щодо припинення "дідівщини".

Сторону курсантів на засіданні представив 21-річний Олександр Попович, якого на тлі цього скандалу відрахували з академії та нібито погрожували відправити "на нуль". Зокрема підтримати його прийшов відомий учасник бойових дій Валерій Маркус.

Олександр Попович

Також на засіданні був присутній нардеп від ОПЗЖ Анатолій Бурміч, який відзначився різкими заявами. Він розкритикував ситуацію, назвавши це "ганьбою" для академії та армії загалом. На його думку, така поведінка курсантів може підірвати дисципліну в армії.

— Вся ця історія — це недопрацювання академії. Якщо дійсно були такі ганебні моменти, про які тут говорять, то вони мали ліквідовуватися на самому початку шляхом профілактики. А не доводити це до того, коли про це говорить вся Україна. Невже військовослужбовці, які давали присягу, не вивчали статут відносин ""командир-підлеглий"? Ми довели це до того коли курсанти знімають відео і скаржаться. І тепер солдати на передовій будуть брати приклад і голосувати про те, який командир хороший, а який поганий, чи наступати, чи не наступати, чи аналізувати матюки. Це армія, а не дитячий садок чи інститут благородних дівиць, — сказав Анатолій Бурміч.

За його словами, йому незрозуміло як так, що збираються курсанти і ганьблять своїх командирів, а керівництво не помічає або не хоче цього помічати.

— Ми довели до того, що ТСК Верховної Ради колупається над цим питанням, хоча мала б займатися іншими справами. Це все ганьбить армію і знижує обороноздатність. Це ганьба допустити те, що сьогодні курсанти проводять демократичні збори і пишуть президенту. Ніби йому нема чим зайнятися, — заявив депутат.

Крім того, він додав, що ніколи не було прийнятним, щоб курсант мав право сказати начальнику, що йому щось не подобається і послати його.

Натомість Голова парламентської ТСК Анна Скороход нагадала, що Президент Зеленський сам заявив про необхідність подолати радянщину в армії, яка у нас досі є. І курсанти мають право захистити свої права, включно з питанням рівності між чоловіками і жінками.

— Академія, замість того, щоб виправити недоліки, які виявила ТСК, вжила заходів, щоб отримати від курсантів свідчення, які б ці проблеми приховували, — говорить Анна Скороход.

З'їсти сигарети як форма "виховання"

Нагадаємо, що на сторону Олександра Поповича стало 49 курсантів, які написали звернення до Президента Володимира Зеленського зі скаргами на жахливе ставлення в академії. Утім після того, як перевірку почала відповідна ТСК, академія заявила про дискредитаційну кампанію проти навчального закладу і провела свої опитування курсантів. Авжеж результати вийшли різні.

Опираючись на 11 свідчень, академія звинуватила курсанта Олександра Поповича у застосуванні фізичної сили, використанні електрошокера та неадекватному поводженні з дівчатами. Проте, анонімне опитування, проведене ТСК, жодних підтверджень цим звинуваченням не знайшло. Щобільше нібито з'явилася інформація, що академія використала примусовий формат опитування, спрямований на свою користь.

На підтримку Олександра на засіданні з відеозверненням виступила його однокурсниця Наталія. Дівчина зазначила, що хотіла б спростувати наклепи на адресу Сашка.

— Не було ніякого цькування та булінгу дівчат військовослужбовців. Не було й вимагань дорого подарунку на день народження. На першому курсі я навчалася з Сашею в одній групі. Він був моїм командиром. І тоді він зарекомендував себе як відповідальна і прекрасна людина, що може постояти за свій особовий склад. До дівчат він ставився з повагою, завжди допомагав і ніколи не дозволяв собі якось скривдити нас. Особисто в мене також була неприємна ситуація з начальником курсу. І тоді Саша за мене заступився — один з небагатьох хто не побоявся наслідків, — говорить Наталя.

Натомість в адресу начальника курсу молодь звинувачення підтвердила. Зокрема те, що той змушував з'їсти сигарети у якості виховання (що було записано на відео, — Ред.), а також вдарив щонайменше одного курсанта у грудну клітку його ж автоматом.

Крім того, було представлено звукозапис розмови керівництва академії з курсантами, який рясніє нецензурною лайкою.

До розслідування планується залучити Міноборони та правоохоронців

Оскільки голова академії на засідання не з'явився, сторону НАСВ представив перший заступник керівника академії полковник Ярослав Марченко. Він всю цю історію називає "маніпуляцією". Крім того, полковник зауважив, що звільнено курсанта Олександра Поповича було виключно на підставі недисциплінованості. Мовляв "було занадто багато порушень, щоб продовжувати це терпіти у академії".

У підсумку голова ТСК Анна Скороход зазначила, що, імовірно, єдиним виходом у цьому гучному скандалі буде передати всі зібрані матеріали Президенту України. Саме він зможе прийняти вольове рішення. Крім того, планується залучити до розслідування Міністерство оборони та правоохоронні органи для всебічного вивчення інциденту. Наступне засідання ТСК відбудеться за обов'язкової присутності голови Львівської академії Павла Ткачука.

Членкиня ТСК Юлія Яцик наголосила, що ситуація навколо Олександра Поповича не є поодиноким випадком, а свідчить про системні недоліки всередині академії. Адже в її стінах навчаються майбутні захисники України, і скандали з жорстоким поводженням можуть підірвати їхню мотивацію та бажання служити в лавах Збройних Сил. Тож вирішення цього конфлікту має неабияке значення для формування нового покоління українських військових.