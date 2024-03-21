Вибивали зуби у курсантів і змушували їсти цигарки? Нардепи знайшли жорсткі порушення в Академії сухопутних військ

Перед початком засідання комісії члени ТСК провели низку анонімних бесід із курсантами Академії з різних курсів та виявили головні проблеми

Курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові скаржилися на застосування до них фізичної сили та ще на низку проблем. У тому числі йдеться про булінг і цькування за статевою ознакою.

Це питання обговорювали на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів порушення прав військовослужбовців. Відповідну інформацію на своїй сторінці у Facebook повідомила членкиня ТСК Юлія Яцик.

За її словами, наразі також розслідують 10 кримінальних проваджень через зловживання посадових осіб навчального закладу під час будівництва та здійснення закупівель. Ще шість за фактами прильотів по об’єктам навчального закладу.

У ході перевірки було виявлено такі проблеми:

Якість харчування в їдальні. На це скаржилися курсанти. Члени комісії особисто покуштували там страви та взяли зразки продуктів для експертизи;

Мобілізованим, які проходять підготовку за спеціальністю стрільця, на полігоні видається лише один комплект військової форми, комплекти на заміну вони купують за власні кошти;

Несправедливість нарахування грошового забезпечення для курсантів, які надійшли до академії з цивільного життя (2350 грн/міс), та збереження зарплати для курсантів-військовослужбовців, прийнятих на навчання за контрактом (22000 грн/міс). ТСК підготує відповідні пропозиції до Міноборони;

Скарги курсантів на конкретних посадових осіб Академії;

Встановлено випадки булінгу та цькування дівчат-курсанток за ознакою статі з боку начальника курсу, який вважає, що дівчатам не місце в армії;

Встановлено випадок, коли дівчина-курсантка перебувала на лекції із внутрішньою кровотечею без надання медичної допомоги;

У ході анонімного опитування з’ясувалося, що 15% респондентів зазначили застосування заходів фізичного насильства в Академії;

Було розглянуто колективну скаргу від курсантів, які скаржилися на надання звільнень курсантам виключно у випадку, якщо за курсантом приїжджають батьки чи дружина;

Усі курсанти поскаржилися на недостатність фізичного виховання (за наявності двох спортзалів лише один використовується повноцінно, а вхід до другого дозволено за певними списками керівництва виключно для курсантів збірних команд);

Відсутність власних бомбосховищ обумовлює необхідність переміщення курсантів на час повітряної тривоги у найближчі укриття поза територією Академії.

На своїй сторінці у Facebook Юлія Яцик також прокоментувала той факт, на який скаржилися курсанти, що звільнення дають лише у випадку, якщо за людиною приїжджає мама чи дружина. Вона назвала цю ситуацію абсурдною і зазначила, що до ТСК приїхав один з авторів скарги та розповів про "зворотний бік" Академії.

"Ми зробили низку запитів і включили НАСВ (Національна академія сухопутних військ, — Ред.) до плану перевірок ТСК. А далі сталося наступне. Начальник курсу А. почав цькування курсанта П. за його активну позицію. Під час ранкового шикування начкурсу А. попередив курсанта П. про те, що по ньому буде проведено службове розслідування.

Не розуміючи підстав для цього, курсант П. попросив дозволу задати питання, на що начкурсу А. сказав що "Ви за**али своїми питаннями!..", а курсант П. відповів "Ви нас теж". На що начкурсу А. вивів курсанта П. зі строю і оголосив йому догану "за розмови в строю", та перейшов на нецензурні висловлювання, публічні приниження курсанта та погрози тим, хто буде його підтримувати. Через це курсант П. залишив стрій. Це і стало підставою для ініціювання паном А. службового розслідування відносно курсанта П., по результатам якого йому було оголошено сувору догану, а матеріали розслідування передано до ДБР для порушення кримінальної справи щодо непокори.", — йдеться у повідомленні.

Військова служба правопорядку тим часом відповіла, що порушень, зазначених у скарзі, не було виявлено в Академії. У зв’язку з цим Державне бюро розслідувань:

відмовило керівництву НАСВ у порушенні кримінальної справи щодо курсанта П.,

вказало на невідповідність дій на курсу А. вимогам Статуту ЗСУ,

звернулось із листом до начальника НАСВ, яким зобов’язало останнього провести службову перевірку начальника факультету.

Перед початком засідання комісії члени ТСК провели низку анонімних бесід із курсантами НАСВ з різних курсів, які розповіли про:

"ротну касу", коли курсанти скидаються на різні потреби (купівлю принтера, паперу, миючих засобів тощо);

звільнення курсантів регулюється в ручному режимі (хочеш у звільнення — купи папір, заправ картридж, або..)

є випадки цькування, приниження та буллінгу курсантів;

відсутність необхідних ліків у медпункті ("всі лікують ібупрофеном або парацетамолом");

у різних групах від 30% до 60% курсантів, які стоять на забезпеченні, не харчуються в їдальні з різних причин (в основному через несмачні страви та низьку якість продуктів).

"Начальник факультету Т. пояснив, що порядок звільнень курсантів при передачі курсанта "з рук в руки" був встановлений наказом начальника академії. Усним. Однак присутній у залі П.П.Ткачук зробив здивований вигляд і сказав, що такого наказу він не видавав, а тому це особиста ініціатива його підлеглих", — йдеться у повідомленні.

У ході розмови з начальником курсу з’ясувалося, що він справді використав ненормативну лексику у спілкуванні з курсантами. Однак він працює над собою. Також він визнав спосіб виховання, коли змусив курсанта з’їсти цигарки перед усією ротою. Він заперечував факт застосування сили до курсанту, коли зламав об нього два пальці, заперечував факт вибивання зуба курсанту групи танкістів. При цьому всі звинувачення курсантів він вважає брехнею та наклепом.

"Після цього начальник академії П.Ткачук зазначив, що вони відреагували на цю ганебну поведінку підлеглих, оголосивши зауваження на курсі А. Розумієте?!! .А начальнику курсу А. за побиття та приниження курсантів, за матючиння та ручне управління звільненнями – лише зауваження", – пише Яцик.

Вона зазначила, що ні начфакультету, ні доцента, який недбало провів службове розслідування, на підставі якого на курсанта намагалися повісити скоєння злочину, ні заступника з МНС, ніхто з них не був притягнутий до відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ліцеї на Прикарпатті учні 6-го класу "зацькували" свого однокласника за гру на скрипці. У результаті хлопчик сказав своїй мамі, що не хоче жити.