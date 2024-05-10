Накинувся на військового та розбив йому носа: на Хмельниччині священнику УПЦ МП винесли вирок

Священник може подати апеляцію

Відшкодувати 90 тис. грн та півтора року пробаційного нагляду. Такий вирок озвучив Хмельницький суд московському попу за побиття військовослужбовця у храмі УПЦ (також неофіційно вживається термін УПЦ Московського патріархату — прим. ред). Подія сталася минулого року. Священники накинулися на військовослужбовця, один з них розбив йому носа та повалив на землю.

Про це повідомляє "Суспільне". Зазначається, що вирок винесли помічнику священника Хмельницького Свято-Покровського кафедрального собору Ігорю Слободяну.

"Суд ухвалив Слободяна Ігоря Дмитровича визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення — проступку, передбаченого частиною другою статті 125 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік шість місяців", — зачитав вирок суддя.

Пробаційний нагляд означає, що священник зобов’язаний повідомляти орган з питань пробації про зміни в роботі чи навчанні, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом та виконувати заходи, які передбачені зазначеною програмою з подолання агресивної поведінки.

Щодо цивільного позову, який заявляли потерпілий та його представники, то суд задовільнив його лише частково.

"Стягнути зі Слободяна Ігоря Дмитровича на користь Ананьєва Артура Олександровича 37 тисяч 924 гривні 80 копійок в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди та 50 тисяч гривень в рахунок відшкодування моральної шкоди, а всього 87 тисяч 924 гривні 80 копійок", — йдеться у вироку.

Крім того, повідомляється, що зі священника стягнуть гроші за стаціонарне лікування потерпілого військовослужбовця в міській лікарні, за комунальні платежі потерпілого, доки той лікувався, а також судовий збір.

Зазначається, що Слободян може подати апеляцію. Згідно з законом, у нього є на це 30 днів. Проте у залі суду священник зазначив, що поки не знає, чи буде подавати апеляційну скаргу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Рівненщині священник УПЦ на BMW X5 їздив п'яним, а на суд навіть не прийшов.