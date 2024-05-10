"Это армия, а не детский сад": депутат раскритиковал курсантов НАСВ за жалобы на булинг

Курсанты и командиры не могут найти общий язык

Громкий скандал во львовской Академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного не может подойти к концу. Во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады, 10 мая, найти "одну" правду так и не удалось. Однако молодые люди, которые готовятся стать офицерами, не отказываются от обвинений о применении к ним физической силы, буллинга и травли по половому признаку. Атмосфера на заседании была напряженной, а ожидаемого появления главы академии Павла Ткачука не произошло, он внезапно заболел. " Телеграф " узнал что будет дальше.

"Такое поведение курсантов может подорвать дисциплину в армии"

В настоящее время коллектив академии и курсанты разделились в своих оценках происходящих событий и обратились с открытыми письмами к руководству государства с просьбой вмешаться. НАСВ призывает остановить "унизительную и необоснованную кампанию дискредитации" со стороны народных депутатов Украины Анны Скороход и Юлии Яцик. Курсанты же требуют принять меры по прекращению "дедовщины".

Сторону курсантов на заседании представил 21-летний Александр Попович, которого на фоне этого скандала отчислили из академии и якобы угрожали отправить "на ноль". В частности поддержать его пришел известный участник боевых действий Валерий Маркус.

Александр Попович

Также на заседании присутствовал нардеп от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, который отличился резкими заявлениями. Он раскритиковал ситуацию, назвав это "позором" для академии и армии в целом. По его мнению, такое поведение курсантов может взорвать дисциплину в армии.

– Вся эта история – это недоработка академии. Если действительно были такие позорные моменты, о которых здесь говорят, то они должны были ликвидироваться в самом начале путем профилактики. А не доводить это до того, как об этом говорит вся Украина. Неужели военнослужащие, которые давали присягу, не изучали устав отношений "командир-подчиненный?" Мы довели это до того, как курсанты снимают видео и жалуются, и теперь солдаты на передовой будут брать пример и голосовать о том, какой командир хороший, а какой плохой, наступать ли, не наступать ли, анализировать мат. Это армия, а не детский сад или институт благородных девиц, — сказал Анатолий Бурмич.

По его словам, ему непонятно как так, что собираются курсанты и позорят своих командиров, а руководство не замечает или не хочет этого замечать.

— Мы довели до того, что ВСК Верховной Рады ковыряется над этим вопросом, хотя должна заниматься другими делами. Это все позорит армию и снижает обороноспособность. Это позор допустить то, что сегодня курсанты проводят демократическое собрание и пишут президенту. Будто ему нечем заняться, — заявил депутат.

Кроме того, он добавил, что никогда не было приемлемым, чтобы курсант имел право сказать начальнику, что ему не нравится и послать его.

Председатель парламентской ВСК Анна Скороход напомнила, что Президент Зеленский сам заявил о необходимости преодолеть советщину в армии, которая у нас до сих пор есть. И курсанты имеют право защитить свои права, включая вопросы равенства между мужчинами и женщинами.

— Академия, вместо того, чтобы исправить недостатки, которые обнаружила ВСК, приняла меры, чтобы получить от курсантов показания, которые эти проблемы скрывали бы, — говорит Анна Скороход.

Съесть сигареты как форма "воспитания"

Напомним, что на сторону Александра Поповича стали 49 курсантов, написавших обращение к Президенту Владимиру Зеленскому с жалобами на ужасное отношение в академии. Впрочем, после того, как проверку начала соответствующая ВСК, академия заявила о дискредитационной кампании против учебного заведения и провела свои опросы курсантов. Конечно результаты получились разные.

Опираясь на 11 показаний, академия обвинила курсанта Александра Поповича в применении физической силы, использовании электрошокера и неадекватном обращении с девушками. Однако анонимный опрос, проведенный ВСК, никаких подтверждений этим обвинениям не нашел. Более якобы появилась информация, что академия использовала принудительный формат опроса, направленный в свою пользу.

В поддержку Александра на заседании с видеообращением выступила его сокурсница Наталья. Девушка отметила, что хотела бы опровергнуть клевету в адрес Саши.

— Не было никакой травли и буллинга девушек военнослужащих. Не было и вымогательств дорогостоящего подарка на день рождения. На первом курсе я училась с Сашей в одной группе. Он был моим командиром. И тогда он зарекомендовал себя как ответственный и прекрасный человек, который может постоять за свой личный состав. К девушкам он относился с уважением, всегда помогал и никогда не позволял себе как-то обидеть нас. Лично у меня тоже была неприятная ситуация с начальником курса. И тогда Саша за меня вступился – один из немногих кто не побоялся последствий, – говорит Наталья.

В адрес начальника курса молодежь обвинения подтвердила. В частности, то, что тот заставлял съесть сигареты в качестве воспитания (что было записано на видео, — Ред.), а также ударил по меньшей мере одного курсанта в грудную клетку его же автоматом.

Кроме того, была представлена звукозапись разговора руководства академии с курсантами, которая изобилует нецензурной бранью.

К расследованию планируется привлечь Минобороны и правоохранителей

Поскольку глава академии на заседание не явился, сторону НАСВ представил первый заместитель руководителя академии полковник Ярослав Марченко. Он всю эту историю называет "манипуляцией". Кроме того, полковник отметил, что уволен курсант Александр Попович был исключительно на основании недисциплинированности. Мол "было слишком много нарушений, чтобы продолжать это терпеть в академии".

В итоге глава ВСК Анна Скороход отметила, что предположительно единственным выходом в этом громком скандале будет передать все собранные материалы Президенту Украины. Именно он сможет принять волевое решение. Кроме того, планируется привлечь в расследование Министерство обороны и правоохранительные органы для всестороннего изучения инцидента. Следующее заседание ВСК состоится при обязательном присутствии председателя Львовской академии Павла Ткачука.

Членк ВСК Юлия Яцик подчеркнула, что ситуация вокруг Александра Поповича не единичный случай, а свидетельствует о системных недостатках внутри академии. Ведь в ее стенах учатся будущие защитники Украины и скандалы с жестоким обращением могут подорвать их мотивацию и желание служить в рядах Вооруженных Сил. Поэтому разрешение этого конфликта имеет большое значение для формирования нового поколения украинских военных.