В Міноборони розказали, що роблять з постачальниками для ЗСУ, які зривають контракти

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков в інтерв'ю "Телеграфу" пояснив перегляд підходів до забезпечення Сил Оборони

В Україні станом на початок цього місяця Державний оператор тилу (ДОТ) уклав контрактів на постачання Силам Оборони у розмірі більше 30 мільярдів гривень. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

— Станом на початок травня оператор вже уклав контрактів на 32 мільярди гривень. Конкуренція на торгах дозволить зекономити приблизно 10 мільярдів, — зазначив він.

Як додав заступник міністра оборони, при цьому на платформі Prozorro можна побачити укладання цією агенцією додаткових контрактів на постачання продуктів харчування із переглядом обсягів у бік зниження: "Але такі договори укладають не через те, що бракує фінансів. А, скажімо, якщо певний постачальник продуктів не справляється з поставками, тоді ДОТ зменшує обсяги для такого контрагента і перерозподіляє на інші компанії. Тобто це вже частина операційної роботи саме з виконання контрактів".

— І ще важливо зазначити, що економію державних коштів ми спостерігаємо також у сегменті закупівель озброєння та військової техніки. Наведу приклад: нещодавно Агенція оборонних закупівель придбала тисячі дронів для ЗСУ за рекордно низькими державними цінами, — сказав Дмитро Кліменков.

*Детальніше про те, скільки держава щорічно витрачає на одного військовослужбовця, чому деякі військові частини купували базилік та як Міноборони переглядає підходи до забезпечення Сил Оборони читайте у інтерв'ю з Дмитром Кліменковим на сайті "Телеграф" в середу, 15 травня, о 8:00.