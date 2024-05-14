В Минобороны рассказали, что делают с поставщиками для ВСУ, которые срывают контракты

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков в интервью "Телеграфу" объяснил пересмотр подходов к обеспечению Сил Обороны

В Украине по состоянию на начало этого месяца Государственный оператор тыла (ГОТ) заключил контракты на поставку Силам Обороны на сумму в размере более 30 миллиардов гривен. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

— По состоянию на начало мая оператор уже заключил контрактов на 32 миллиарда гривен. Конкуренция на торгах позволит сэкономить около 10 миллиардов, — отметил он.

Как добавил заместитель министра обороны, при этом на платформе Prozorro можно увидеть заключение этим агентством дополнительных контрактов на поставку продуктов питания с пересмотром объемов в сторону снижения: "Но такие договоры заключаются не из-за недостатка финансов. А, скажем, если определенный поставщик продуктов не справляется с поставками, тогда ГОТ уменьшает объемы для такого контрагента и перераспределяет на другие компании. То есть это уже часть операционной работы именно в части выполнения контрактов".

— И еще важно отметить, что экономию государственных средств мы наблюдаем в сегменте закупок вооружения и военной техники. Приведу пример: недавно Агентство оборонных закупок приобрело 1000 дронов для ВСУ по рекордно низким государственным ценам, — сказал Дмитрий Клименков.

*Подробнее о том, сколько государство ежегодно тратит на одного военнослужащего, почему некоторые воинские части покупали базилик и как Минобороны просматривает подходы к обеспечению Сил Обороны — читайте в интервью с Дмитрием Клименковым на сайте "Телеграф" в среду, 15 мая, в 8:00.